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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 10:01 BJT

中国资管：上周64款集合信托产品发行，平均募集规模增加期限延长

路透北京10月13日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，统计时间内（9月27日-10月10日）共有25家信托公司发行了64款集合信托产品，发行量环比增加24款。

64款新发行产品中，62款公布了募集规模，平均计划募集规模为2.06亿元，环比增加0.13亿元，降幅为6.70%。按照平均规模推算，统计时间内发行的信托产品总计划募集规模为132.04亿元，环比增加54.70亿元，增幅为70.73%。

其中，募集规模最大的是华澳信托发行的“并购融资系列1期大显集团集合资金信托计划”，募集规模为24.00亿元，这是一款债权投资类产品。

从期限上看，64款新发行产品均公布了期限，平均期限22.81个月，环比延长1.89个月。

统计时间内发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 9 9.96% 上升0.72个百分点

24个月期 45 10.41% 上升0.16个百分点

从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了22款，工商企业领域产品发行了20款，房地产领域产品发行了9款，证券投资领域产品发行了4款，金融领域产品发行了2款，其他领域产品发行了7款。

从资金运用方式上看，权益投资类产品发行了27款，贷款运用类产品发行了22款，股权投资类产品发行了6款，证券投资类产品发行了4款，组合运用类产品发行了3款，债权投资类产品发行了2款。

**成立集合信托产品72款**

统计时间内共有29家信托公司成立了72款集合信托产品，发行量环比增加14款。

72款成立产品中，41款产品公布了成立规模，平均成立规模为0.94亿元，环比下降0.26亿元，降幅为21.61%。

其中，成立规模最大的是交银国信成立的“嘉园17号集合资金信托计划A2类信托计划”，募集规模为4.50亿元。

统计时间内共有33款新成立产品公布了期限，平均期限20.18个月，环比延长2.31个月。上周共有19款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率9.94%，环比上升0.50个百分点。

从资金运用领域来看，证券投资领域产品成立了12款，基础设施领域产品成立了11款，房地产领域产品成立了9款，工商企业领域产品成立了8款，金融领域产品成立了5款，其他领域产品成立了27款。

从资金运用方式来看，贷款运用类产品成立了19款，权益投资类产品成立了19款，证券投资类产品成立了12款，组合运用类产品成立了3款，股权投资类产品成立了3款，债权投资类产品成立了1款，其他类产品成立了15款。（完） (整理 李贺; 审校 杨淑祯)
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