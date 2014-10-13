中国资管：上周64款集合信托产品发行，平均募集规模增加期限延长

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京10月13日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，统计时间内（9月27日-10月10日）共有25家信托公司发行了64款集合信托产品，发行量环比增加24款。
64款新发行产品中，62款公布了募集规模，平均计划募集规模为2.06亿元，环比增加0.13亿元，降幅为6.70%。按照平均规模推算，统计时间内发行的信托产品总计划募集规模为132.04亿元，环比增加54.70亿元，增幅为70.73%。
其中，募集规模最大的是华澳信托发行的“并购融资系列1期大显集团集合资金信托计划”，募集规模为24.00亿元，这是一款债权投资类产品。
从期限上看，64款新发行产品均公布了期限，平均期限22.81个月，环比延长1.89个月。
统计时间内发行信托产品期限和收益结构如下：
期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化
12个月期 9 9.96% 上升0.72个百分点
24个月期 45 10.41% 上升0.16个百分点
从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了22款，工商企业领域产品发行了20款，房地产领域产品发行了9款，证券投资领域产品发行了4款，金融领域产品发行了2款，其他领域产品发行了7款。
从资金运用方式上看，权益投资类产品发行了27款，贷款运用类产品发行了22款，股权投资类产品发行了6款，证券投资类产品发行了4款，组合运用类产品发行了3款，债权投资类产品发行了2款。
**成立集合信托产品72款**
统计时间内共有29家信托公司成立了72款集合信托产品，发行量环比增加14款。
72款成立产品中，41款产品公布了成立规模，平均成立规模为0.94亿元，环比下降0.26亿元，降幅为21.61%。
其中，成立规模最大的是交银国信成立的“嘉园17号集合资金信托计划A2类信托计划”，募集规模为4.50亿元。
统计时间内共有33款新成立产品公布了期限，平均期限20.18个月，环比延长2.31个月。上周共有19款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率9.94%，环比上升0.50个百分点。
从资金运用领域来看，证券投资领域产品成立了12款，基础设施领域产品成立了11款，房地产领域产品成立了9款，工商企业领域产品成立了8款，金融领域产品成立了5款，其他领域产品成立了27款。
从资金运用方式来看，贷款运用类产品成立了19款，权益投资类产品成立了19款，证券投资类产品成立了12款，组合运用类产品成立了3款，股权投资类产品成立了3款，债权投资类产品成立了1款，其他类产品成立了15款。（完） (整理 李贺; 审校 杨淑祯)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申