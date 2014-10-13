巴西经济：波动性或因美联储紧缩政策而加大--巴西央行总裁托比尼

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透华盛顿10月11日 - 巴西央行总裁托比尼(Alexandre Tombini)周六表示，一旦美国开始升息，巴西经济波动情况可能加剧。
托比尼在国际货币基金组织(IMF)和世界银行的华盛顿秋季会议间隙表示，巴西已积累了大约3,800亿美元外汇储备，为美国最终升息做准备。
“随着美国收紧货币政策，我们预计经济的波动性将上升。巴西一直在为此做准备，”托比尼说。
之前全球发达经济体通过降低利率来支撑消费者支出，并摆脱2007-2009年的金融危机；来自这些经济体的巨量资金曾使巴西等新兴市场受益。
但美联储料将于明年的某个时候开始升息，令人担心全球资本流向将猛然逆转，从而伤害投资、打击新兴市场货币。
巴西经济今年陷入衰退，9月通胀率创三年新高，超过央行官方设定的4.5%、可上下浮动2个百分点的目标。
但托比尼称，巴西央行预计近期的利率上升将抑制通胀，且准备在必要时采取进一步举措解决问题。
“通胀形势依然在掌控之中，”托比尼说，“我们不会由此止步，如果有必要，我们知道如何行动来应对这些压力。”(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选