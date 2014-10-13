巴西经济：波动性或因美联储紧缩政策而加大--巴西央行总裁托比尼

路透华盛顿10月11日 - 巴西央行总裁托比尼(Alexandre Tombini)周六表示，一旦美国开始升息，巴西经济波动情况可能加剧。

托比尼在国际货币基金组织(IMF)和世界银行的华盛顿秋季会议间隙表示，巴西已积累了大约3,800亿美元外汇储备，为美国最终升息做准备。

“随着美国收紧货币政策，我们预计经济的波动性将上升。巴西一直在为此做准备，”托比尼说。

之前全球发达经济体通过降低利率来支撑消费者支出，并摆脱2007-2009年的金融危机；来自这些经济体的巨量资金曾使巴西等新兴市场受益。

但美联储料将于明年的某个时候开始升息，令人担心全球资本流向将猛然逆转，从而伤害投资、打击新兴市场货币。

巴西经济今年陷入衰退，9月通胀率创三年新高，超过央行官方设定的4.5%、可上下浮动2个百分点的目标。

但托比尼称，巴西央行预计近期的利率上升将抑制通胀，且准备在必要时采取进一步举措解决问题。