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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 10:07 BJT

台湾汇市：台币盘初实质交易略走弱，因风险胃纳受到压抑

路透台北10月13日 - 台币兑美元 周一实质交易盘初在区间走弱。上日美股大跌，亚洲股市亦随之疲软，不利风险资产胃纳，间接影响主要亚币的表现，台币也从上日偏升的格局中回软，但因国际美元表现仍不稳定，限制了台币贬幅。

汇银人士指出，尽管美股大跌，但资金流向仍在观望，没有明显从新兴市场撤出的迹象，美元指数 仍呈现跌势，仅有日圆 的避险买盘较为明显，因此包括韩元 跌幅亦不大，在岸人民币 还在偏升反应，都间接提供台币支撑。

〞资金看起来还按兵不动，如果全球股市都跌，要在观察资金往哪里去。〞一位本地银行交易员说。

交易员也指出，今天预估台币的波动不会太大，约在30.400左右波动，并观察其他非美货币的走势，以决定下一步走势。此外，虽然台股一早随美股大跌，但在汇市外资汇出的量能尚不十分明显。

他们预估台币今日交投区间在30.380-30.430间波动。

本地时间10:00时，台股加权股价指数 大跌2.13%报8,775.32点。

盘初台币主要交易区间在30.386-30.419，上交易日主要区间在30.351-30.382。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价较上交易日尾盘略有收敛，和现汇方向一致；一个月远汇报价 暂报在30.370/30.386左右，上日纽约盘收在30.411。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.380-30.430

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