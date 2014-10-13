台湾汇市：台币盘初实质交易略走弱，因风险胃纳受到压抑

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北10月13日 - 台币兑美元 周一实质交易盘初在区间走弱。上日美股大跌，亚洲股市亦随之疲软，不利风险资产胃纳，间接影响主要亚币的表现，台币也从上日偏升的格局中回软，但因国际美元表现仍不稳定，限制了台币贬幅。
汇银人士指出，尽管美股大跌，但资金流向仍在观望，没有明显从新兴市场撤出的迹象，美元指数 仍呈现跌势，仅有日圆 的避险买盘较为明显，因此包括韩元 跌幅亦不大，在岸人民币 还在偏升反应，都间接提供台币支撑。
〞资金看起来还按兵不动，如果全球股市都跌，要在观察资金往哪里去。〞一位本地银行交易员说。
交易员也指出，今天预估台币的波动不会太大，约在30.400左右波动，并观察其他非美货币的走势，以决定下一步走势。此外，虽然台股一早随美股大跌，但在汇市外资汇出的量能尚不十分明显。
他们预估台币今日交投区间在30.380-30.430间波动。
本地时间10:00时，台股加权股价指数 大跌2.13%报8,775.32点。
盘初台币主要交易区间在30.386-30.419，上交易日主要区间在30.351-30.382。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价较上交易日尾盘略有收敛，和现汇方向一致；一个月远汇报价 暂报在30.370/30.386左右，上日纽约盘收在30.411。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.380-30.430
最新相关报导链接：
--《焦点》美联储官员称全球经济放缓恐推迟美国升息时间
--《综述》欧元集团主席提出经济成长协定，因应衰退疑虑升高
--《焦点》IMF警告全球经济风险，呼吁采取大胆行动
--《一周经济焦点》中国数据将反映经济成长前景，德国数据预计疲弱
--《全球汇市》日圆上扬，因全球增长忧虑打击风险偏好
--全球汇市：投机客持有美元净多仓创2013年5月来新高--CFTC/路透 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申