《路透晚报》--10月13日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：波动难免但仍在合理区间，不会出现“硬着陆”--总理

中国国务院总理李克强日前表示，中国经济经济运行仍处于合理区间，有波动是难免的；不会出现有人担心的“硬着陆”，对实现今年经济社会发展主要预期目标充满信心。

--中国央行：预计今年经济增速7.5%左右，将保持审慎货币政策--周小川

中国央行行长周小川表示，预计中国今年国内生产总值（GDP）增速在7.5%左右。中国政府将继续执行稳健的货币政策，推进各项金融改革，并加强对风险的管理。

--《焦点》中国9月进出口超预期好转，四季度外贸走稳可能性大

受美国需求复苏以及低基数效应等影响，中国9月出口同比增速跃升至19个月高点。但全球PMI等先行指标显示欧美复苏恐后继乏力，意味四季度中国出口形势更有可能走稳，而非大幅回升。9月进口超预期上升主要受加工贸易猛增拉动，一般贸易同比负增长则反映内需仍弱，进口回升基础还不牢固。未来随着国内经济环比企稳，进口预计只会有小幅改善，而要实现全年进出口7.5%增长目标的任务依然艰巨。

--中国经济：因服务业发展，虽增长放缓亦无需大的刺激政策--央行专家

中国人民银行研究局首席经济学家马骏表示，中国经济正由制造业主导逐步向服务业转型，而服务业的劳动密集程度明显高于制造业，即使经济增长放缓，就业情况也将保持稳定，无需出台大的刺激政策。

--新闻稿：中国经济政策暂时不会出现大幅转向--惠誉

评级机构惠誉称，中国国务院10月8日发布声明，宣布进一步放宽货币与财政政策，但并未重新将无差别信贷增长作为刺激工具，仍坚持今年稍早宣布的定向宽松举措。该评级机构认为，这份声明并未暗示中国当局有可能放弃让经济重返更加可持续增长道路的目标。

--中国政策：煤炭资源税定为2%-10%，原油天然气资源税升至6%--财政部

中国财政部周六发布通知称，从12月1日起在全国范围内实施煤炭资源税从价计征改革，煤炭应税产品包括原煤和以未税原煤加工的洗选煤，煤炭资源税税率幅度为2%-10%。

--《焦点》香港反占中者拆除路障，现场爆发冲突

上百名身份不明者试图拆除占中示威者设在香港中心区的路障，其中一些人戴着口罩。这些身份不明者与示威者发生冲突。在占中行动中这些街道已被占领了两周时间。

【金融】

--中国金融：中信股份旗下中信信托增资至100亿元，成中国第一大信托

中国中信股份旗下控股公司--中信信托有限责任公司周一公告称，已获银监会批准，注册资本金由12亿元人民币增加至100亿元；增资后中信信托成为中国第一大信托公司，其注册资本金及资产管理规模均居业内第一。

--中国金融：1-8月网贷成交超1,250亿元，问题平台占比近17%--社科院

中国已经成为全球最大的P2P网贷市场。中国社会科学院金融研究所和中国证券报金牛理财网联合发布报告指出，今年1-8月网贷成交量超过1,250亿元，预计年底成交量将突破2,500亿元；而问题平台占平台总数近17%。

【固定收益】

--中国新债：财政部公布四季度国债发行计划，10月24日招标30年品种

中国财政部近期公布2014年四季度国债发行计划，当季将招标发行14期记账式附息国债，除11期关键期限国债外，还包括一期两年品种，以及30年和50年品种各一期，其中30年品种将于10月24日招标。

--中国公开市场：一级交易商可继续申报正/逆回购，及三个月央票需求

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限为14天和28天，逆回购包括七天和14天。

--中国货币市场：回购利率略涨可转债影响有限，关注缴税等可能带来的压力

中国银行间资金市场周一早盘主要回购利率略涨；今日适逢可转债申购但对流动性影响有限，场内资金供给仍充裕。交易员表示，对月内资金前景预期暂稳定，但缴税及可能开启的新一轮新股集中申购或加大流动性时点性波动压力。

--中国债市动态：资金宽松国开债短端走暖，收益率曲线趋陡峭化

中国银行间债市周一早盘现券整体成交偏淡，但国开债短端收益率稍降。在三季度末经济及金融数据出台前，机构对长端持观望态度，而资金面宽松，且现券收益率曲线过于平坦，短端价值浮现，买盘积极介入，带动曲线呈陡峭化趋势。

【外汇】

--中国汇市：人民币即期早盘走升，贸易顺差逊于预期限制做多热情

中国人民币兑美元周一早盘走升，盘间险创七个月以来新高。中间价小幅走高至逾一个月高位。盘间公布的9月进出口同比增幅均超出预期，但因顺差数据稍逊，并未明显激发人民币做多热情。

--中国外汇：应停止汇市干预实行浮动汇率，避免外储续增--社科院专家

中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员余永定建议，中国央行应停止干预外汇市场、实行浮动汇率制度，避免进一步增加官方外汇储备，以缓解目前存在的严重资源错配问题。

--亚洲金融：韩国与中国同意延长货币互换协议至2017年

韩国央行周六在声明稿中表示，韩国和中国同意将目前64万亿韩元或3,600亿元人民币的货币互换协议再延长三年。

【证券/行业】

--中港证券：监管部门向业者透露，沪港通免征资本利得税--消息

据知情人士称，参与建立沪港通的一些主要监管部门已对市场参与者表示，他们预计沪港通将免征资本利得税。

--中国股市：沪综指连两日收跌，地产和煤炭股反弹带动大盘跌幅缩窄

中国股市沪综指周一连续第二日收跌。分析师指出，上周大盘逼近2,400点整数关口后，市场观望情绪较为浓厚，静待本周宏观经济数据公布；尽管今日顺势技术调整，但在受政策支持的地产和煤炭股反弹带动下，大盘收盘跌幅明显缩窄。

--中国数据：1-9月铁矿石进口同比增16.5%，原油进口增长8.3%--海关

中国海关周一公布，1-9月铁矿石7亿吨，同比增长16.5%；进口大豆5,274万吨，同比增长15.3%。同期进口原油2.3亿吨，同比增长8.3%；进口铜359万吨，同比增长10.5%。

--中国汽车：9月汽车产量同比增长4.2%，销售增长增2.5%--中汽协

中国汽车工业协会周一称，今年9月汽车产销分别比上年同期分别增长4.2%和2.5%，同比增速较低。1-9月汽车累计产销增幅继续回落。

--香港个股：雅居乐证实公司主席遭内地机关监视居住

停牌超过一周的中国房地产商--雅居乐地产称，其主席及总裁陈卓林遭昆明市人民检察院实施监视居住（指定居所居住）

--台湾股市：大幅收跌近3%至近七个月低位，今年首度跌破年线压力沉重

台湾股市周一收盘大跌2.8%至近七个月低位，表现远不如亚洲区域股市。分析师称，台股面临内外多重不利因素，其中外资在期货的空单回补力道仍是近期观察重点。若回补力道不足，短线台股现货仍将反复测试探底。

--中美贸易：美国棉花行业组织称中国政府棉花补贴政策违反WTO规则