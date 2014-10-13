《交易视点》中国转债市场相对乐观，短期看好沪港通板块--中信证券

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海10月13日 - 中国中信证券 最新可转债市场周报认为，基于经济低位企稳、债市震荡、股市持续上行，当前对转债市场相对乐观，预期未来，在经济企稳之前，转债走势将取决与市场对政策的预期，短期内看好平安，工行，民生，中海等沪港通板块，中长期仍看好重工，齐峰，冠城等军工板块和同仁东方等国企改革板块。
**在股市影响下转债走强**
经济数据符合预期，房贷新政出台，中小板、创业板带动股市上涨。上两周除了餐饮旅游板块小幅调整之外，其余板块均出现了不同程度的上涨。
沪深300、中小板指和创业板指涨跌幅分别为1.2%、2.4%和2.8%。行业方面，医药和房地产板块领涨（+4.6%），轻工制造、计算机、建筑、等板块涨幅超过4.0%，基础化工、纺织服装、国防军工、煤炭、机械板块上涨3%-4%，餐饮旅游下跌-1.9%。
受正股上涨的影响，上两周转债市场走强，在平价指数下跌0.5%的情况下，转债指数下跌0.1%，估值略有回升。
个券方面，领涨转债为重工（+7.1%）、华天（+5.6%）、海运（+3.9%），南山、恒丰、冠城、国金、深燃等转债涨幅超过2%，平安、石化转债受正股影响分别下跌-1.7%和-1.6%。
**短期经济处于盘整状态**
制造业PMI持稳，9月中国官方和汇丰制造业PMI均持平于8月。其中,官方制造业PMI51.1,汇丰制造业PMI50.2，均保持在扩张区域内。官方分项中，生产指数微升0.4至53.6；新订单指数微降0.3至52.2。
而汇丰新订单和生产指数的表现恰好相反，新订单微升而生产量指数微降，也均保持了50以上。
官方与汇丰制造业的订单和生产指标表现的差异与官方调查中的大型和中型企业的订单和生产分项变化差异相一致,主要由样本差异导致，这种结构差异未能反映出一致性较强的整体趋势。短期经济处于盘整状，而小企业的活力尚未有被激发的迹象。
**四季度股市风险加大**
如果央行地产调控放松无法带来房地产销量的回升和企业利润的回升，企业资金链将趋紧，并造成信用风险扩散，股市风险将加大。
如果基建刺激明显加大，相关板块的短期效应过后，对市场中长期而言难言利好；实体经济流动性方面，需要防范的是海外资金撤离和信用风险系统性扩散；三季度企业盈利增速回落已较为确定，如果四季度不能企稳或改善，蓝筹股将面临压力。(完)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申