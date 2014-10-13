《独家新闻》美国汽车贷款猛增，当局要求银行提供曝险细节--消息

当然，汽车贷款规模比房屋贷款小--美国未偿抵押贷款大约是汽车贷款的九倍。车贷的期限也比房屋抵押贷款短，这意味着借款人每年偿还的更多。收回车贷抵押品也比房贷要容易得多。

现在很少有分析师担心，会发生堪比抵押贷款危机的次优汽车贷款崩溃。即使专门从事次优贷款的汽车金融公司在经济下滑的情况下破产，它们可能也不会给金融系统造成比较广泛的威胁。

“次优汽车贷款似乎规模太小，不足以构成系统性风险，”美银美林分析师Michael Hanson在10月份的报告中写道，“看起来还没有到出现泡沫的程度，但需要密切观察。”

虽然人们日益担忧全球经济--这可以从美国和全球股市最近的下跌趋势中看出，但美国经济越来越强劲，失业率已跌破6%，新车销售也很强劲。

目前判断监管部门会发现什么问题为时尚早，也没有证据表明银行有何不当之举。

但汽车贷款仍可能是有风险的，且已有面临压力的迹象。根据Experian Automotive的数据，今年第二季度，车贷还款逾期60天的借款人比例较上年同期上升了7个百分点，同期抵押品收回率也升破70%，但这两个比率仍接近历史性低点。10月份，二手车价格连续第五个月下跌，这导致银行出售被收回车辆所能获得的资金减少。

“如果你担心风险，那么可以说各项指标都在朝着不好的方向发展，尽管速度并没有快到令人担心的程度，”Colonnade董事总经理Christopher Gillock表示。(完) (编译 李春喜/王颖；审校 蔡美珍/张涛)