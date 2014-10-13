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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 10:16 BJT

日本已公布经济指标--2014/10/13

经济指标                         时间     最新数据       前月/前季数      下次公布时间        预估值
                                                                       据         (GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)         第二季        -1.8%  r          +1.6%  r       11月16日            --
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y)      9月        +2.6%             +2.7%          10月30日            --
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y)      8月        +3.1%             +3.3%          10月30日            --
 工业生产(m/m)                         8月        -1.5%  P          +0.4%  r       10月15日            --
 失业率                                8月         3.5%  @           3.8%  @       10月30日            --
 贸易收支(亿日圆)                      8月    逆差9,485         逆差9,640          10月21日            --
 所有家庭实质支出(y/y)                 8月        -4.7%             -5.9%          10月30日            --
 
 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看日本经济数据相关资料，可点选
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