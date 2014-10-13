更新版 1-台湾股市：盘初随欧美股市大跌逾2%，金管会称外资卖超趋和缓

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(新增金管会官员评论)
路透台北10月13日 - 台湾股市 周一盘中大跌逾2%，因欧美股市大跌及食品安全危机扩大。金管会稍早表示，观察外资近期的汇出与在股市的卖超都有所减缓，预料台股走势将趋向稳定。
金管会主委曾铭宗周一在立法院回答立法委员询问时表示，目前台湾的总体经济面还是不错，今年8-9月外资大幅汇出主要还是怕美国联邦储备理事会(FED)升息。不过这二天FED相关官员已相继表示升息的时点可能延后，尤其欧盟相关国家的经济成长率并不好，可能延后升息脚步。
〞这对台湾股市来讲是好事，...尤其美国延缓升息以后(股市)会稳定，〞曾铭宗表示。
本地时间10:23时，台股加权股价指数大跌2.21%报8,768.53点，稍早盘中低点在8,715.20，同时间MSCI亚太明晟(除日本)指数 下跌0.75%。
上周四证交所资料显示，外资及陆资在台股卖超1.34亿台币，连续四个交易日卖超共计95.65亿台币。
**食安风暴不利台股**
分析师则表示，欧美股市大跌，加以台湾的食安风暴牵涉上市大厂，且有愈演愈烈之势，令台股大幅弱于亚股。
〞(股市大跌)这原因还用说吗？欧美股市大跌、食安风暴、外资的空单还在两万口以上...。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说，〞
他并表示，今日台股跳空跌破年线约在8,862点的支撑，后势宜先保守看待，因目前台股下档没有明显支撑。
台湾食品大厂--味全 开盘即跌停，因涉入饲料油混充猪油事件。味全并发布声明表示，未来本公司将加速持续落实品质管理政策，我们已经进行全面品质再造工程，未来在组织再造、员工专业能力提升。相关讯息请见
曾铭宗则称，根据初步统计，顶新公司目前向台湾的银行业贷款金额为7.97亿台币，味全则有57亿台币。在该集团爆出食品安全事件以来，该公司的做法恐怕仍不符合社会大众的期待。不过他希望该公司可以提出令人满意的赔偿方案，而不是由银行采行抽资金的手段，最好仍是能够寻求对公司、员工、消费者的三赢方案。
美国道琼指数 上周五大跌0.69%；欧洲方面，德国股市跌至一年低位，FTSEUROFIRST 300指数下滑。 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申