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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 10:42 BJT

更新版 1-台湾股市：盘初随欧美股市大跌逾2%，金管会称外资卖超趋和缓

(新增金管会官员评论)

路透台北10月13日 - 台湾股市 周一盘中大跌逾2%，因欧美股市大跌及食品安全危机扩大。金管会稍早表示，观察外资近期的汇出与在股市的卖超都有所减缓，预料台股走势将趋向稳定。

金管会主委曾铭宗周一在立法院回答立法委员询问时表示，目前台湾的总体经济面还是不错，今年8-9月外资大幅汇出主要还是怕美国联邦储备理事会(FED)升息。不过这二天FED相关官员已相继表示升息的时点可能延后，尤其欧盟相关国家的经济成长率并不好，可能延后升息脚步。

〞这对台湾股市来讲是好事，...尤其美国延缓升息以后(股市)会稳定，〞曾铭宗表示。

本地时间10:23时，台股加权股价指数大跌2.21%报8,768.53点，稍早盘中低点在8,715.20，同时间MSCI亚太明晟(除日本)指数 下跌0.75%。

上周四证交所资料显示，外资及陆资在台股卖超1.34亿台币，连续四个交易日卖超共计95.65亿台币。

**食安风暴不利台股**

分析师则表示，欧美股市大跌，加以台湾的食安风暴牵涉上市大厂，且有愈演愈烈之势，令台股大幅弱于亚股。

〞(股市大跌)这原因还用说吗？欧美股市大跌、食安风暴、外资的空单还在两万口以上...。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说，〞

他并表示，今日台股跳空跌破年线约在8,862点的支撑，后势宜先保守看待，因目前台股下档没有明显支撑。

台湾食品大厂--味全 开盘即跌停，因涉入饲料油混充猪油事件。味全并发布声明表示，未来本公司将加速持续落实品质管理政策，我们已经进行全面品质再造工程，未来在组织再造、员工专业能力提升。相关讯息请见

曾铭宗则称，根据初步统计，顶新公司目前向台湾的银行业贷款金额为7.97亿台币，味全则有57亿台币。在该集团爆出食品安全事件以来，该公司的做法恐怕仍不符合社会大众的期待。不过他希望该公司可以提出令人满意的赔偿方案，而不是由银行采行抽资金的手段，最好仍是能够寻求对公司、员工、消费者的三赢方案。

美国道琼指数 上周五大跌0.69%；欧洲方面，德国股市跌至一年低位，FTSEUROFIRST 300指数下滑。 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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