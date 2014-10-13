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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 10:30 BJT

台湾股市：盘中下跌2.06%，半导体类股领跌

路透台北10月13日 - 台湾股市周一盘中下跌，半导体类股领跌，追随海外市场大跌走势。

0159 GMT，加权股价指数 下跌2.06%，或184.52点，至8781.92点。上周四该指数收涨0.13%。台股周五因假期休市。

交易员表示，周五美国费城半导体指数 重挫，损及台湾市场人气。

权重股台积电 下跌3.2%，联电 跌3.5%。

电子类类指数 下跌2.6%，金融保险类指数 跌1.4%。(完)
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