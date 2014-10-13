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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 10:28 BJT

台湾债市：五年券殖利率跌至逾一个月低位，因美债走多与台股重挫

路透台北10月13日 - 台湾指标五年期公债103/15 殖利率周一早盘大跌。交易员指出，上周五美债殖利率跌至逾一年最低，且台股今日开盘重挫，令五年公债殖利率 跌至逾一个月低位。

他们并提及，经过上周四国库截标103/15，以及今日台债殖利率大跌的冲击，空方损失惨重，需要时间休养生息。债市气氛虽扭转偏多，但还是要持续观察国际盘的变化，预料台债短期将陷入低量盘整格局。

“好惨，债市10月大逆转，交易商措手不及。”一位证券商交易员说。

另一位票券商交易员表示，国库署上周的截标动作，让大家不再相信发行前交易机制的作用，在空方转趋保守下，债市的流动性料将降低。

103/15殖利率盘中低位稍早触及1.2025%，创五年公债殖利率逾一个月盘中新低。前低为9月5日的1.1840%。

103/15上周四标售意外不足额发行，对此财政部国库署表示，主要因为今年税收超征，国库资金宽裕，且基于成本考量，因此才会截标。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/15 发行前交易：1.20-1.23%

本地时间10:19时最新报价：

* 103/15期五年公债发行前交易殖利率走跌3.45基点报1.2095%。

* 台湾加权指数 重挫2.12%，报8,772.52点。

以下为最新相关报导连结：

--美国债市：长期公债收益率跌至去年年初以来最低，因担忧全球成长

--《焦点》美联储官员称全球经济放缓恐推迟美国升息时间

--《焦点》IMF警告全球经济风险，呼吁采取大胆行动

--台湾股市：盘初下跌逾2%，欧美股市大跌且食安风暴扩大 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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