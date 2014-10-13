台湾债市：五年券殖利率跌至逾一个月低位，因美债走多与台股重挫

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北10月13日 - 台湾指标五年期公债103/15 殖利率周一早盘大跌。交易员指出，上周五美债殖利率跌至逾一年最低，且台股今日开盘重挫，令五年公债殖利率 跌至逾一个月低位。
他们并提及，经过上周四国库截标103/15，以及今日台债殖利率大跌的冲击，空方损失惨重，需要时间休养生息。债市气氛虽扭转偏多，但还是要持续观察国际盘的变化，预料台债短期将陷入低量盘整格局。
“好惨，债市10月大逆转，交易商措手不及。”一位证券商交易员说。
另一位票券商交易员表示，国库署上周的截标动作，让大家不再相信发行前交易机制的作用，在空方转趋保守下，债市的流动性料将降低。
103/15殖利率盘中低位稍早触及1.2025%，创五年公债殖利率逾一个月盘中新低。前低为9月5日的1.1840%。
103/15上周四标售意外不足额发行，对此财政部国库署表示，主要因为今年税收超征，国库资金宽裕，且基于成本考量，因此才会截标。
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/15 发行前交易：1.20-1.23%
本地时间10:19时最新报价：
* 103/15期五年公债发行前交易殖利率走跌3.45基点报1.2095%。
* 台湾加权指数 重挫2.12%，报8,772.52点。
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--美国债市：长期公债收益率跌至去年年初以来最低，因担忧全球成长
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--台湾股市：盘初下跌逾2%，欧美股市大跌且食安风暴扩大 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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