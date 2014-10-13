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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 10:26 BJT

《汇市简讯》澳元/欧元呈现正面迹象，技术面中性

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* 强劲的中国贸易分项数据没有引起什么初步反应，但澳元对此反应正面

* 20日波林格区间和动量指标呈中性，五日、10日和20日移动均线呈现冲突

* 目前型态暗示1.4300/1.4600区间的波动整理走势可能延续

* 上海铁矿石期货上涨3.9%至涨停，可能在欧洲交易时段支撑澳元(完)

(编译 郑茵 审校 张荻)
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