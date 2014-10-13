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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 11:16 BJT

中国新债：农发行周四将增发至多150亿元三期债，期限一、二和三年

路透北京10月13日 - 中国农业发展银行周一公告称，将于周四(16日)在银行间债市招标增发三期固息债，总额不超过150亿元人民币。

刊登在中国债券信息网的公告称，本次新债发行期限包括一年、两年和三年期，分别为农发行今年第43期 第三次增发债、第32期 第三次增发债，和第46期 首次增发。

具体发行条款如下：

43期第三次增发 32期第三次增发 46期首次增发

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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元

期限/计息方式 一年固息 两年固息 三年固息

招标时间 1/2年：10月16日10:00-11:00

3年：10月16日10::00-11:30

招标方式 单一价格中标（荷兰式）

缴款日 10月21日 10月20日 10月20日

起息日 8月21日 5月5日 10月13日

发行期 10/17-10/21 10/17-10/20 10/17-10/20

上市日 10月23日 10月24日 10月24日

票面利率 4.30% 5.00% 4.54%

基本承销额 无 无 无

承揽费 0.05% 0.05% 0.05%

----------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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