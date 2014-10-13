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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 12:16 BJT

中国货币市场：回购利率略涨可转债影响有限，关注缴税等可能带来的压力

路透北京10月13日 - 中国银行间资金市场周一早盘主要回购利率 略涨；今日适逢可转债申购但对流动性影响有限，场内资金供给仍充裕。交易员表示，对月内资金前景预期暂稳定，但缴税及可能开启的新一轮新股集中申购或加大流动性时点性波动压力。

“今天有可转债申购，但对资金没影响，估计是机构提前已经做了准备。我们(今早)也是融入方，感觉还是很好借的。”华东一银行交易员称。

她并表示，月中开始，缴税压力料逐步显现，其预期抽水量或在4,000-6,000亿元，不过综合来看，市场并未因此过分担心资金前景，相信若资金明显收紧，央行将及时出手援助。

在盘点月内资金面扰动因素时，华中一券商交易员提到，不排除月底会有新一轮新股集中申购开启，受在途增多影响，或使资金面出现时点性波动。

浙能电力 将发行的100亿元A股可转债，网上网下申购日均为本周一(13日)。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限为14天和28天，逆回购包括七天和14天。 据路透计算，本周公开市场将有200亿元人民币正回购及200亿元央票到期，共计投放资金400亿元。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5411 2.5219 +1.92

七天 3.0566 3.0067 +4.99

14天 3.3171 3.2742 +4.29

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.2050 6.5100 -130.50

七天 4.3000 4.2450 +5.50

14天 4.2050 3.5500 +65.50

回购定盘利率 其中:隔夜 2.6300 2.5500 +8.00

七天 3.0500 3.0000 +5.00

14天 3.2770 3.3458 -6.88

Shibor

其中:隔夜 2.5360 2.5440 -0.80

七天 3.0040 2.9990 +0.50

三个月 4.5352 4.5364 -0.12

-------------------------------------------------------------(完) (发稿 康熙泽；审校 毕晓雯)
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