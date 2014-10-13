中国货币市场：回购利率略涨可转债影响有限，关注缴税等可能带来的压力

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京10月13日 - 中国银行间资金市场周一早盘主要回购利率 略涨；今日适逢可转债申购但对流动性影响有限，场内资金供给仍充裕。交易员表示，对月内资金前景预期暂稳定，但缴税及可能开启的新一轮新股集中申购或加大流动性时点性波动压力。
“今天有可转债申购，但对资金没影响，估计是机构提前已经做了准备。我们(今早)也是融入方，感觉还是很好借的。”华东一银行交易员称。
她并表示，月中开始，缴税压力料逐步显现，其预期抽水量或在4,000-6,000亿元，不过综合来看，市场并未因此过分担心资金前景，相信若资金明显收紧，央行将及时出手援助。
在盘点月内资金面扰动因素时，华中一券商交易员提到，不排除月底会有新一轮新股集中申购开启，受在途增多影响，或使资金面出现时点性波动。
浙能电力 将发行的100亿元A股可转债，网上网下申购日均为本周一(13日)。
业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限为14天和28天，逆回购包括七天和14天。 据路透计算，本周公开市场将有200亿元人民币正回购及200亿元央票到期，共计投放资金400亿元。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.5411 2.5219 +1.92
七天 3.0566 3.0067 +4.99
14天 3.3171 3.2742 +4.29
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 5.2050 6.5100 -130.50
七天 4.3000 4.2450 +5.50
14天 4.2050 3.5500 +65.50
回购定盘利率 其中:隔夜 2.6300 2.5500 +8.00
七天 3.0500 3.0000 +5.00
14天 3.2770 3.3458 -6.88
Shibor
其中:隔夜 2.5360 2.5440 -0.80
七天 3.0040 2.9990 +0.50
三个月 4.5352 4.5364 -0.12
-------------------------------------------------------------(完) (发稿 康熙泽；审校 毕晓雯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申