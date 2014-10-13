中国经济：因服务业发展，虽增长放缓亦无需大的刺激政策--央行专家

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京10月13日 - 中国人民银行研究局首席经济学家马骏表示，中国经济正由制造业主导逐步向服务业转型，而服务业的劳动密集程度明显高于制造业，即使经济增长放缓，就业情况也将保持稳定，无需出台大的刺激政策。
他周六在华盛顿举行的国际金融协会(IIF)年会的发言中称，据其牵头的一项研究，中国的服务业占GDP比重提高1个百分点所创造的城镇就业岗位，就可以抵消GDP增长减速0.4个百分点导致的就业岗位数的下降。
“在过去几年，中国服务业占GDP的比重年均上升幅度超过一个百分点，而且这个趋势应该可以持续。因此，即使经济增长速度稍稍慢一些，就业情况也应该会保持稳定。”马骏提供给路透记者的发言摘要称。
他并指出，服务业在经济中占比的提高意味着每个百分点的GDP增长将创造比以前更多的就业岗位，经济吸纳就业的能力将增强。目前求人倍率明显高于1，也支持这个判断。
马骏在发言中还提到，中国面临一系列结构“不平衡”的挑战，包括投资占经济的比例太高，污染性产业占比太高，能源结构中煤炭占比太高，城市居民出行比例中汽车占比太高，一些地产、国企、地方平台的杠杆率过高等等。
应对措施方面，他指出需要把握好宏观政策和推动一系列旨在“再平衡”的改革。在体制层面，需要继续推动价格、财税、金融等领域的改革，纠正过去导致结构扭曲的不合理的激励机制，让生产要素从一些高耗能、高污染、高杠杆的行业逐步退出，更多地进入到绿色产业和服务业。
路透综合21家机构预测中值结果显示，三季度中国经济料延续放缓势头，GDP同比增速放慢至7.3%。分析人士表示，这要求继续采取宽松财政和货币政策为经济提供支撑。
中国国务院总理李克强日前表示，中国经济经济运行仍处于合理区间，有波动是难免的；不会出现有人担心的“硬着陆”，对实现今年经济社会发展主要预期目标充满信心。 （完） (发稿 倪蔚丹；审校 沈燕/黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申