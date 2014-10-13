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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 11:06 BJT

香港热股：中国太平盘中曾跌16%，此前公布供股集资计划

路透香港10月13日 - 中国综合保险商--中国太平保险控股有限公司 周一早盘盘中曾跌16%，因此前公布供股集资计划。

该股早盘曾经低探15.06港元，接近三个月低位。香港时间11:02，跌12.93%，报15.62港元；大市恒生指数 则跌0.69%。

中国太平上周五晚公布，拟按100:21的比例进行供股，预计发行不少于5.39亿股股份，集资逾64亿港元，作一般营运资金以支持业务持续发展及增长。供股价每股11.89港元，较周五收市价17.94港元折让34%。

投行瑞信的报告称，将中国太平的目标价由30港元降至26港元，以反映出供股对每股盈利摊薄影响，但维持投资评级为“优于大市”。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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