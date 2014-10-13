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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 11:08 BJT

《汇市简讯》美联储温和言论拖累美元指数下跌，20日移动均线面临考验

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* 美元指数在亚洲时段大幅下滑0.6%--期铜上扬0.8%，金价上涨0.7%

* 美联储官员的温和言论拖累美元

* 五日、10日移动均线呈现空头交叉--动量指标呈中性

* 技术信号好坏不一，但只要不跌破位于85.31的20日移动均线，上升趋势不变

* 若收于该水准下方，将下看2014年以来涨势38.2%回档位83.75

* 相关技术图表请点选： link.reuters.com/qek23w

(完)

(编译 郑茵 审校 于春红)
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