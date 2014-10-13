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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 12:15 BJT

《中国国债发行日程表》--10月13日

1、以下为中国即将或正在发行的国债:

  发债主体    规模    期限    票面利率     债券类型        发行时间      上市时间
          (亿元人民币)   
  
  财政部      150   三个月   *3.7014%    贴现国债        10/11-10/14       10/16
  财政部      180     3年    *5.00%      电子式储蓄国债  10/10-10/19        --
              120     5年    *5.41%      电子式储蓄国债  10/10-10/19        --
  财政部     *280    10年   *周三招标    续发记账式国债 *10/16-10/20      *10/22
                     (第21期10年品种首次续发)
  财政部     *220     1年   *周五招标    记账式国债     *10/20-10/22      *10/24
  财政部      --      7年       --       记账式国债         10/22
 *财政部      --     30年       --       记账式国债         10/24
 *财政部      --    三个月      --       贴现国债           10/27
  财政部      --      5年       --       记账式国债         10/29
 *财政部      --      3年       --       续发记账式国债     11/3
  财政部      --    3/5年       --       凭证式储蓄国债     11/10
 *财政部      --      7年       --       续发记账式国债     11/14
  财政部      --     10年       --       续发记账式国债     11/19
  财政部      --     50年       --       记账式国债         11/21
  财政部      --      5年       --       续发记账式国债     11/26
  财政部      --      7年       --       续发记账式国债     12/3
  财政部      --      1年       --       记账式国债         12/10
 *财政部      --    三个月      --       贴现国债           12/12
  财政部      --     10年       --       记账式国债         12/17
 *财政部      --      2年       --       记账式国债         12/24
    
2、即将或正在代理发行的地方政府债:

  发债主体      规模     期限      票面利率    债券类型      发行时间        上市时间
           (亿元人民币)
---------------------------------------------------------------------------------------------
暂无    ----------------------------------------------------------------------------------------
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3、地方政府自发自还:

  发债主体      规模     期限      票面利率    债券类型      发行时间        上市时间
           (亿元人民币)        
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暂无
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注:1、*代表新增
   2、记帐式国债均为跨市场国债，即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市。(完)

 (整理 李宏薇；审校 丁淑琴)
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