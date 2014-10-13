《中国国债发行日程表》--10月13日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
1、以下为中国即将或正在发行的国债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) 财政部 150 三个月 *3.7014% 贴现国债 10/11-10/14 10/16 财政部 180 3年 *5.00% 电子式储蓄国债 10/10-10/19 -- 120 5年 *5.41% 电子式储蓄国债 10/10-10/19 -- 财政部 *280 10年 *周三招标 续发记账式国债 *10/16-10/20 *10/22 (第21期10年品种首次续发) 财政部 *220 1年 *周五招标 记账式国债 *10/20-10/22 *10/24 财政部 -- 7年 -- 记账式国债 10/22 *财政部 -- 30年 -- 记账式国债 10/24 *财政部 -- 三个月 -- 贴现国债 10/27 财政部 -- 5年 -- 记账式国债 10/29 *财政部 -- 3年 -- 续发记账式国债 11/3 财政部 -- 3/5年 -- 凭证式储蓄国债 11/10 *财政部 -- 7年 -- 续发记账式国债 11/14 财政部 -- 10年 -- 续发记账式国债 11/19 财政部 -- 50年 -- 记账式国债 11/21 财政部 -- 5年 -- 续发记账式国债 11/26 财政部 -- 7年 -- 续发记账式国债 12/3 财政部 -- 1年 -- 记账式国债 12/10 *财政部 -- 三个月 -- 贴现国债 12/12 财政部 -- 10年 -- 记账式国债 12/17 *财政部 -- 2年 -- 记账式国债 12/24 2、即将或正在代理发行的地方政府债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) --------------------------------------------------------------------------------------------- 暂无 ---------------------------------------------------------------------------------------- ----- 3、地方政府自发自还: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) -------------------------------------------------------------------------------------------- 暂无 -------------------------------------------------------------------------------------------- 注:1、*代表新增 2、记帐式国债均为跨市场国债，即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市。(完) (整理 李宏薇；审校 丁淑琴)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申