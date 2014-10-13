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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 11:33 BJT

台湾债市：RP利率持稳，投信对月内需求增加

路透台北10月13日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一持稳。交易商表示，今日资金偏向宽松，投信因申购款流入买票意愿提升，不过落点偏向以月内为主。

市场人士并指出，受两大龙头公股银行释出短期资金带动，票券商多倾向以拆款及短票调度资金，对债券RP的态度较为坚持，有票券商仅愿意承做跨月的业务。

〞我们只收跨月，银行间利率便宜。〞一本地票券商交易员说。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；月内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，跨月则为0.64%，大致与上日持平。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率在0.48-0.50%，上日在0.46-0.48%。

本周台币债券交割因子有：周三预计交割五年103/15 公债344.538亿台币、周四交割台电公司债98.5亿台币、周五交割裕融 公司债15亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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