中港证券：监管部门向业者透露，沪港通免征资本利得税--消息

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港10月10日 - 据知情人士称，参与建立沪港通的一些主要监管部门已对市场参与者表示，他们预计沪港通将免征资本利得税。
但消息人士称，目前尚不清楚是否已做出最终决定。
沪港通机制预计将于10月27日启动。
依现行规定，香港不征收资本利得税。但对于交易中国股票的外国机构投资者，中国征收10%的资本利得税。
“我们得到了很多不征税的口头保证，但都不是正式确定，”一名出席与中国证监会高层会谈的业界高管表示，“不确定性引人担忧。”
据知情人士透露，中国证监会官员曾分别在两周之前北京的一次投资者会议上，以及上个月深圳的一次类似会议上私下表示，中国不会对通过沪港通交易内地股票征收资本利得税。
另一位知情人士称，香港证券及期货事务监察委员会在另外一次会议上表示，沪港通机制不适用中国资本利得税。
知情人士称，最终决定不是只由中国证监会做出，因为还涉及好几个其他政府机构。目前还不清楚最终决定的决策程序。
一位知情人士称，中国证监会担心，若征收资本利得税，会降低沪港通的潜在交易规模。证监会与国家外汇管理局意见不一，外管局倾向于征税。
另一位知情人士称，国家税务总局也参与了相关讨论，尚不清楚国税局的立场。
中国政府部门官员没有回复置评请求。香港监管机构未予置评。由于此事尚未公开，知情人士要求匿名。(完) (编译 王颖；审校 蔡美珍)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申