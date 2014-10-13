《投资焦点》欧元的大幅波动令投资者警觉，不再一味追寻利差交易

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
这些措施让欧元兑澳元 在9月初跌至15个月低点，只是在接下来的几周时间，又反弹了5%以上。
欧元兑新西兰元 的涨幅也很可观，过去四周上涨了4%。
在新兴市场货币之中，投资人还沽出欧元/巴西雷亚尔 、欧元/土耳其里拉 及欧元/南非兰特 。
里拉及兰特兑欧元在9月初双双触及九个月高位，雷亚尔则创14个月高点。但从那以来，欧元兑雷亚尔涨了5.5%，兑里拉升了3.8%，兑兰特升值约2%。
“土耳其及南非都有大量外汇缺口需要填补，因此对外国资本流入的依赖度更高，”法国巴黎银行的一篇分析师报告称。
“目前，在当前更加艰困的环境下，这两国的利率水准都不足以维持资金流入，因此我们预期里拉及兰特兑欧元与美元将加速贬值。”
在选择权市场，投资人看空欧元兑高收益货币的程度也同样降低。一个月期欧元/澳元风险逆转指标 本周转为偏向欧元买权。
“从9月以来波动性上升的现象，已经导致利差交易的表现不佳，”德国商业银行外汇分析师Peter Kinsella称，他特别指出，尽管有欧洲央行进一步宽松政策的可能性，澳元及新西兰元等高收益率货币仍下跌的情况。
“造成更大影响的是美联储收紧政策周期。但欧洲央行除了量化宽松没有别的选择，在一段期间内，欧元还是要向下走。”(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申