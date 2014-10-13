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货币新闻 | 2014年 10月 13日 星期一 12:11 BJT

《投资焦点》欧元的大幅波动令投资者警觉，不再一味追寻利差交易

这些措施让欧元兑澳元 在9月初跌至15个月低点，只是在接下来的几周时间，又反弹了5%以上。

欧元兑新西兰元 的涨幅也很可观，过去四周上涨了4%。

在新兴市场货币之中，投资人还沽出欧元/巴西雷亚尔 、欧元/土耳其里拉 及欧元/南非兰特 。

里拉及兰特兑欧元在9月初双双触及九个月高位，雷亚尔则创14个月高点。但从那以来，欧元兑雷亚尔涨了5.5%，兑里拉升了3.8%，兑兰特升值约2%。

“土耳其及南非都有大量外汇缺口需要填补，因此对外国资本流入的依赖度更高，”法国巴黎银行的一篇分析师报告称。

“目前，在当前更加艰困的环境下，这两国的利率水准都不足以维持资金流入，因此我们预期里拉及兰特兑欧元与美元将加速贬值。”

在选择权市场，投资人看空欧元兑高收益货币的程度也同样降低。一个月期欧元/澳元风险逆转指标 本周转为偏向欧元买权。

“从9月以来波动性上升的现象，已经导致利差交易的表现不佳，”德国商业银行外汇分析师Peter Kinsella称，他特别指出，尽管有欧洲央行进一步宽松政策的可能性，澳元及新西兰元等高收益率货币仍下跌的情况。

“造成更大影响的是美联储收紧政策周期。但欧洲央行除了量化宽松没有别的选择，在一段期间内，欧元还是要向下走。”(完)
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