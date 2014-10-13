更新版 2-中国汇市：人民币收创逾七个月新高，但贸易顺差逊预期限制做多热情

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 人民币即期收创逾七个月新高
* 9月进出口同比增幅均超预期
* 顺差稍逊，未明显激发人民币做多热情 (更新收盘报价)
路透北京10月13日 - 中国人民币兑美元 周一收创逾七个月新高；中间价微升至逾一个月高位。盘间公布的9月进出口同比增幅均超出预期，但因贸易顺差数据稍逊，并未明显激发人民币做多热情。
“进口过于强了，超预期比较多，让顺差显得低了点。”一股份行交易员认为，今天的贸易数据对市场影响不是很大，加之中间价没什么明显变化，后期预计还会延续之前的趋势，即在窄幅振荡中缓慢升值。
中国海关周一公布，9月出口同比增长15.3%，进口同比增长7%，路透预估为出口增长11.8%，进口下降2.7%。当月贸易顺差310亿美元，路透预估为410亿美元。
招商银行高级分析师刘东亮认为，贸易数据发布后暂时没有看出对汇市特别的影响，“数据整体比较好，虽然贸易顺差有点收窄，但是整体上水平还是比较高。从贸易顺差看应该是会继续支持人民币升值的，贬值的空间是看不到的。”
全球汇市方面，日圆兑美元周一升至一个月高点，兑欧元则接近11个月高点，投资者担心全球经济状况，态度转为谨慎。
以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1259 6.1309 0.08% 中间价 6.1446 6.1470 0.04% 成交额 215亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.32% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 63 6.1252 6.1315 2014年来即期升贬值幅度 -1.18% 1年期美元/人民币掉期升水< 1315 CNY1Y=CFXS>
离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日 :35 1年期NDF 6.2445/70 6.238 CNH即期 6.1372/92 6.1411
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 杨淑祯/张喜良)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申