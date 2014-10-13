《分析》希腊退出纾困计划引发疑虑，将考验欧元区复元能力

**绝望**

不过，鉴于希腊的失业率仍然在26%以上，青年失业率还是这个数字的两倍，目前为止大部分希腊人尚未感受到经济微弱复苏的好处。愤怒与抗议情绪已经转为无奈，甚至是绝望。

近年来，希腊国内发生一波在知名景点公开自杀的事件。

以德国为首的国际金主希望协助萨马拉斯继续执政，避免左翼激进联盟党(Syriza)执政的动荡风险。

如果萨马拉斯的联合政府作满任期，就可以撑到2016年6月，届时选民或许对经济复苏更有感觉。

然而，德国方面也开始谨慎接触左翼激进联盟党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)，希望如果日后齐普拉斯真的执掌大权，能够平抑他的火爆风格。

前欧洲央行执委、德国现任劳工副部长亚斯穆森，已经与齐普拉斯至少会面了三次。齐普拉斯也曾和德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)以及欧洲央行总裁德拉吉有过接触。

“德国依然支持萨马拉斯以及泛希腊社会主义运动(泛希社运)领导人韦尼泽洛斯(Evangelos Venizelos)，不过他们也在做两手准备。”德国经济学家Jens Bastian表示。他曾是欧盟执委会特遣小组成员，为希腊贯彻改革提供技术协助。

柏林一位高层消息人士表示，“知晓反对派的想法至关重要”，因为他们可能会入主政府。

自从今年赢得许多地方选举后，左翼激进联盟党的表现基本务实。

尽管齐普拉斯要求希腊债务减记，但欧盟官员坚持认为希腊并不需要，这一做法将在德国、荷兰和芬兰等债权国引发政治反弹。

欧盟官员表示，民间债权持有人在2012年蒙受了主要损失，因此额外的债务减记，可能涉及希腊债务再度展期。

尽管希腊需要在10年内偿还IMF的贷款，但欧洲提供给希腊贷款的平均期限已经达到32年，利率仅1.5%，而且有10年暂免付息。

目前希腊的举债成本低于危机之前水准，即使债务规模相对经济产出比例已提高到178%，远高于国际金主希望2020年达到的可持续水准124%。

“希腊并没有迫切债务问题，”一位欧盟高级财务官员表示。“我们创造出这套系统的巧妙之处，就是不会拿纳税人的钱来买单。”

IMF执行董事会前董事、希腊债务专家Miranda Xafa表示，希腊政府明年需在债券市场上融资100亿欧元。如果存在政治不确定性，融资可能不会那么轻松。

不过前提是希腊能够动用希腊金融稳定基金(Hellenic Financial Stability Fund)中，拨备用于向银行注资的全部110亿欧元，而这要取决于10月26日欧洲央行公布银行业资产负债表的审核结果。

“我不认为IMF或欧盟执委会能让希腊像爱尔兰或者葡萄牙那样‘乾乾净净退出’。”Xafa说。(完) (编译 洪曦/戴素萍; 审校 高琦/蔡美珍)