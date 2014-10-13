更新版 1-中国数据：9月出口增速创19个月新高进口意外反弹，顺差明显缩窄

* 9月出口同比增15.3%，创19个月新高

* 进口增速7%为七个月高位，远高于市场预期

* 贸易顺差310亿美元，为4月以来最低

* 前三季度出口增长5.1%，进口增1.3%

* 四季度外贸料续走好，但实现全年目标仍不乐观

路透北京10月13日 - 受稳外贸政策和外部需求增强提振，中国9月出口增速创下19个月新高，高于市场预期；进口增速亦意外反弹，终结此前连续两个月负增长态势并录得七个月最高增速。当月贸易顺差则较上月的创纪录高位明显缩窄。

尽管海关预计四季度外贸会延续走好态势，特别是在出口方面，未来两三个月内外贸出口的压力将进一步减轻，但要实现全年7.5%的外贸增长目标仍难以乐观。

“从三个季度情况来看，要实现全年外贸进出口7.5%的增长目标，任务确实十分艰巨。”海关发言人郑跃声称，中国外贸已从高速增长阶段进入到中高速增长阶段。

他在国新办举行的新闻发布会上表示，国家出台的稳外贸支持措施，加上世界主要经济体复苏回稳，以及通关改革的红利不断释放，推动今年前三季度进出口呈现逐季好转态势。

交通银行金融研究中心宏观研究员刘学智认为，中国9月出口增速较高，一方面是海外需求持续回暖，特别是美国经济的回升，且9月也是西方的需求旺季；另一方面则是下半年以来稳外贸政策效果的明显体现。

“今年上半年，特别是一季度出口数据特别低，全年要实现7.5%的外贸目标难度非常大。”他乐观预计全年出口增速在6-6.5%左右，进口料在3%左右。

中国海关周一公布，9月出口同比增长15.3%，进口增长7%；路透预估为出口增长11.8%，进口下降2.7%。当月贸易顺差310亿美元，为4月以来最低，路透预估为410亿美元；8月中国贸易顺差则创下498.3亿美元的历史新高。

前三季度来看，中国进出口总值3.16万亿美元，同比增长3.3%。其中出口增长5.1%，进口增长1.3%；贸易顺差2,316亿美元，扩大37.8%。

欲浏览中国月度外贸增速及顺差图表，请点选：link.reuters.com/pek23w

**进口明显反弹**

中国9月进口增速在连续两个月负增长后转为正增长7%，增速远超市场预期并创下今年2月以来最高。进口意外反弹亦导致当月贸易顺差较上月明显回落。

“去年9月进口没有明显的基数效应，进口同比增速大幅攀升，主要反映加工贸易进口增速大幅加快的效果。”中金宏观团队称。

中金并表示，加工贸易进口增速提升，可能主要受出口好转带动，而一般贸易进口9月同比增速-2.5%，反映内需仍弱。

刘学智认为，进口细项里增长较大的有来料加工和加工贸易设备的进口，这也主要是受到海外需求回升的提振。此外还包括近两个月商务部出台一系列鼓励进口政策，搭建便利进口平台等。

今年以来，全球部分大宗商品出现供过于求，价格持续下跌。今年前三季度中国进口的铁矿石、原油、铜、大豆等主要能源资源产品进口价格同比都呈现明显下跌。

据郑跃声介绍，前三季度，中国总体进口价格水平同比下跌2.6%，月度进口价格已连续31个月同比下滑。

“大宗商品进口价格均价的下跌，有利于改善我国的贸易条件，用同样的外汇可以购买更多的商品。但同时，进口同样的商品，因为价格的下跌也在一定程度上拉低了当期进口值的增速。”他表示。

为改变中国进口疲弱，确保稳增长目标的实现，中国9月底召开的国务院常务会议明确加强进口的政策措施，促进扩大对外开放，鼓励扩大先进技术设备和关键零部件进口等。