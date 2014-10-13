《焦点》中国9月进出口超预期好转，四季度外贸走稳可能性大

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 9月出口同比增长15.3%，进口同比增长7%
* 出口增速跃升至19个月高点，未来可能走稳
* 加工贸易推动进口超预期，回升基础不牢固
* 实现全年进出口总额增长7.5%目标任务艰巨
路透北京10月13日 - 受美国需求复苏以及低基数效应等影响，中国9月出口同比增速跃升至19个月高点。但全球PMI等先行指标显示欧美复苏恐后继乏力，意味四季度中国出口形势更有可能走稳，而非大幅回升。
9月进口超预期上升主要受加工贸易猛增拉动，一般贸易同比负增长则反映内需仍弱，进口回升基础还不牢固。未来随着国内经济环比企稳，进口预计只会有小幅改善，而要实现全年进出口7.5%增长目标的任务依然艰巨。
“9月出口超预期主因去年基数低和外贸政策支持，并非外需全面复苏，”民生证券宏观研究团队点评称，一方面从商品种类看，仅有贵金属出口大幅上升，另一方面从国别看，仅对香港和日韩的出口增长较快，对欧美和其它新兴市场的出口仍较疲弱。
该券商认为，发达国家和新兴市场经济数据放缓，近几个月人民币升幅较大，出口交货值已经连续两月下滑，出口对经济的拉动事实上减弱。
至于9月进口同比增长超预期，则与国内9月高频经济数据好转一致。“但考虑到大宗商品港口库存较高，而未来经济稳而不强，企业仍会以去库存为主，进口预计将长周期走弱，”民生证券称。
中国海关周一公布，9月出口同比增长15.3%，高于路透调查预估中值的增长11.8%，且增速为2013年2月以来最高水准；9月进口同比增长7%，创七个月高位，预估中值原本为下降2.7%；当月贸易顺差310亿美元，路透预估为顺差410亿美元。
中国9月进出口增速与贸易顺差图表 link.reuters.com/pek23w
“中国四季度外贸预计会延续走好态势，尤其是出口，”海关新闻发言人郑跃声在发布会上并称，中国不追求贸易顺差，预计随着政策落实顺差会进一步趋于平衡。
他相信中国国内经济会逐季好转，但同时亦承认，从前三季度看实现全年7.5%的外贸增长目标任务艰巨。
中国进出口超预期回升未能提振金融市场投资者热情。中国股市沪综指 早盘下滑0.97%，报2,351.4点。人民币兑美元 周一早盘走升，但因顺差数据稍逊，并未明显激发人民币做多热情。
**四季度外贸走稳可能性大**
海关出口数据因受到资本流动、报关策略、港口库存等因素影响月度波动较大，而企业的出口交货值数据则较少受到海关因素的影响。国家统计局数据显示，8月出口交货值同比增长5.5%，低于7月的7.2%，更远不及6月的8.5%。
而近期一连串PMI调查结果也显示，德国制造业活动出现15个月首度萎缩，中国制造业则是几乎未有成长，美国制造业放缓程度则是较预期严重。
“因为全球经济在走弱，所以四季度出口可能在10%左右的水平，更强的话也不太可能，全年实现外贸目标压力不小，”安信证券高级宏观分析师尤宏业称。
进口方面，加工贸易进口大幅攀升，是推动进口超预期增长的主要因素：9月进料加工贸易进口同比增速32.6%，较8月的0.3%大幅增长；当月一般贸易进口同比则下降2.5%，反映出内需偏弱。
“进口方面，一般贸易进口还是负的，这跟内需疲弱有关，也和螺纹钢、发电量等数据的疲弱是相符的；加工贸易的好转才是推高进口增速的主力，”招商证券宏观研究员刘亚欣称，未来进口还是要继续观察。
她认为，9月贸易顺差较上月大幅下滑，主要是进口意外高增长的影响，贸易顺差的缩窄不支持人民币汇率持续走强的预期。
国务院9月底常务会议明确加强进口的政策措施，促进扩大对外开放，推动进口管理便利化，鼓励扩大先进技术设备和关键零部件进口等。
“考虑到目前人民币重回升值轨道，这些因素对外贸的影响也有很大不确定性，外贸前景只能说谨慎乐观，完成年初确定的目标难度比较大，”中国国际经济交流中心研究员张永军称。（完） (审校 黄凯)
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