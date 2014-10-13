更新版 1-中国央行：预计今年经济增速7.5%左右，将保持审慎货币政策--周小川

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(新增中国央行新闻稿内容)
路透北京/上海10月13日 - 中国央行行长周小川表示，预计中国今年国内生产总值（GDP）增速在7.5%左右。中国政府将继续执行稳健的货币政策，推进各项金融改革，并加强对风险的管理。
周小川近日出席华盛顿举行的国际货币基金组织和世界银行年会上表示，当前中国经济运行总体处于合理区间，就业情况好于预期，通货膨胀稳定在较低水平，结构调整和各项改革稳步推进。
"尽管房地产市场调整、环境污染治理和制造业增速放缓短期内对经济增速产生了一定影响，随着城镇化推进和经济增长方式转变，中国经济中长期将实现更可持续和更高质量的增长。"周一刊登在央行网站上的新闻稿援引周小川称。
此前中国证券报周一报导引述周小川称，在货币政策方面，中国将继续以审慎的政策立场，开展信贷和宏观审慎政策，来确保资金、信贷和社会融资的合理增长，同时将流动性维持在合理水平。
他还表示，中国政府将继续保持宏观经济政策的一致性和稳定性，努力将增长保持在合理的区间，促进就业，引导通胀预期，通胀将继续保持温和。
他指出，中国政府将继续向前推进结构调整，利率市场化改革将持续进行，以提高金融资源的效率及改善货币政策框架。人民币汇率改革将进一步改善，资本账户可兑换的步伐将稳步提升。 他说，中国将适时地建立存款保险制度。与此同时，财政系统、国有企业以及金融机构的改革将持续进行，城市化和户口改革将按计划进行。周小川强调，通过平衡改革、结构调整和支持增长稳定性这二者的关系，中国经济将继续为国际货币稳定做出贡献。
尽管近阶段中国经济有减速迹象，但中国央行一直坚持稳健货币政策立场。央行近期在货币政策委员会第三季度例会的声明中称，将继续实施稳健的货币政策，将使用各种货币工具维持充足的流动性，及信贷和社会融资的合理增长，并将进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革。（完） (发稿 谢衡/林琦; 审校 黄凯/杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申