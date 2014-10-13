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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 12:16 BJT

《中国金融债发行日程表》--10月13日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限       票面利率      债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)
 =============================================================================
*国开行      至多40            3         周二招标     固息增发债    10/15-10/17
             至多50            5         周二招标     固息增发债    10/15-10/17
             至多50            7         周二招标     固息增发债    10/15-10/17
             至多40           10         周二招标     固息增发债    10/15-10/17
               (第25期新发债以及24、21和22期增发债)
*农发行      至多50            1         周四招标     固息增发债    10/17-10/21
             至多50            2         周四招标     固息增发债    10/17-10/20
             至多50            3         周四招标     固息增发债    10/17-10/20
                 (今年第43、32和46期增发债)
*进出口行        60            3         *4.4530%     固息增发债    10/10-10/14
                 60            7         *4.7191%     固息增发债    10/10-10/14
                 (2013年第30期和今年第62期增发债)
*中国电力        80            3        周三招标      固息金融债    10/15-10/17
 财务公司        50            5        周三招标      固息金融债    10/15-10/17
 农发行         *50            3         *4.54%       固息金融债    10/10-10/13                 
                   
                *50            5         *4.61%       固息金融债    10/10-10/13
                *50            7         *4.7090%     固息增发债    10/10-10/14 
                 (3/5年为今年第46期和45期债，七年为今年第42期增发债)
 国开行         *40            3         *4.4723%     固息增发债    10/10-10/13
                *40            5         *4.5784%     固息增发债    10/10-10/13
                *40            7         *4.7297%     固息增发债    10/10-10/13
                                  (第20、24和22期增发债)  
  农发行      100-200          --          --            --            11/10

  注: *表示新增。(完)

 (整理 李宏薇；审校 边竞)
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