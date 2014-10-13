中国债市动态：资金宽松国开债短端走暖，收益率曲线趋陡峭化

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海10月13日 - 中国银行间债市周一早盘现券整体成交偏淡，但国开债短端收益率稍降。在三季度末经济及金融数据出台前，机构对长端持观望态度，而资金面宽松，且现券收益率曲线过于平坦，短端价值浮现，买盘积极介入，带动曲线呈陡峭化趋势。
“银行间现在很有钱，大家都在短端做，3Y左右的国开债(收益率)下了2-3个(基)点。”北京一商业银行交易员称。
他并指出，此前因经济增速放缓，机构做多力量大多集中于现券中长端，导致收益率曲线过于平坦，目前国开债3Y和10Y利差仅20多个bp，在宽松资金面的支撑下，预计短端收益率仍有下行空间。
剩余期限约2.26年的国开债1402014券最新成交收益率 在4.44%，上交易日尾盘为4.46%。
他还提到，机构在等待更多数据公布，以判断未来经济走势，本周将公布三季度末的M2(广义货币供应量)增速等金融数据，受存款偏离度这一考核指标的限制，三季度末银行冲存款势头减弱，预计9月末M2增速会在12%左右，对市场影响应不大，市场更看重的将是下周二的GDP等宏观经济数据。
路透调查多家机构预测中值显示，中国9月新增人民币贷款预计为7,350亿元人民币，9月末M2同比增速基本稳定，料略升至12.9%。 而三季度中国经济料延续放缓势头，GDP同比增速放慢至7.3%。分析人士表示，这要求继续采取宽松财政和货币政策为经济提供支撑。
上海一商业银行交易员还提到，早盘除了短端国开债收益率略跌外，长端基本持稳不动，五年左右国债收益率早盘初段曾略有下行，但随着9月进出口增速数据公布，均好于预期，中期国债收益率随即反弹回稳。
“七天回购利率还是很低，参与(现券)短端还是有一定操作空间的，其它就要看后面的数据了，”该交易员称。
中国海关周一公布数据显示，9月出口同比增长15.3%，进口同比增7%，均高于路透调查中值；分析人士认为，9月进出口数据好于预期，源于去年基数影响，以及外围经济的好转；估计未来几个月外贸会保持相对稳定的状态，但实现全年目标仍有压力。
货币市场上，七天回购利率 最新加权平均利率为3.0566%。
国债期货方面，中金所五年期国债期货主力合约TF1412 早盘收报94.53元人民币，较上日结算价涨0.046元，或0.05%。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申