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货币新闻 | 2014年 10月 13日 星期一 13:43 BJT

台湾股市：收跌2.8%至近七个月低位，后市仍观察外资期货空单回补力道

路透台北10月13日 - 台湾股市周一收盘大跌2.8%至近七个月低位，表现远不如亚洲区域股市。分析师称，台股面临内外多重不利因素，其中外资在期货的空单回补力道仍是近期观察重点。若回补力道不足，短线台股现货仍将反复测试探底。

台湾加权股价指数 收低2.84%或255.05点至8,711.39点，此前收盘低点为3月25日的8,689.3点；今日成交初值 为999.86亿台币，上交易日修正后为853.54亿。

尽管台股疲软，但金管会稍早表示，观察外资近期的汇出与在股市的卖超都有所减缓，预料台股走势将趋向稳定。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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