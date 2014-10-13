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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 17:18 BJT

《中国新债预测》国开行四期债需求料稳，宽资金支撑短债吸引力

* 招标品种: 25期新发债以及24、21和22期增发债

* 期限及金额上限：5/7年各为50亿元；3/10年各为40亿元

* 招标时间: 3/5年 10月14日9:30-10:30；7/10年 9:30-11:10

* 受访人数: 7位(券商、银行)

* 预测区间: 4.39%-4.53%；4.55%-4.61%；4.63%-4.71%；4.65%-4.74%

* 预测均值: 4.45%；4.58%；4.67%；4.70%

路透北京10月13日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行三至10年四期固息债。路透调查显示，明日新债规模尚可，料整体需求稳定；比较之下，近期资金面持续偏宽将支撑短债吸引力，三年期品种有望更受追捧。

“(今日)上午主要就是短债收益率在下，大家觉得资金宽松，所以我们认为明天国开行这四期新债中，应该是三年品种相对更受欢迎。”上海一银行交易员称。

北京一大型银行交易员认为，此次新债单只发行规模均较小，各期限认购倍数有望保持在2倍以上，算是一个稳定的水平。综合考虑资金面和收益率曲线的陡峭度，短债需求料更好。

中国银行间资金市场周一主要回购利率 略涨；今日适逢可转债申购但对流动性影响有限，场内资金供给仍充裕。交易员表示，对月内资金前景预期暂稳定，但缴税及可能开启的新一轮新股集中申购或加大流动性时点性波动压力。

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五、七及10年期最新收益率分别为4.5237%、4.6346%、4.7006%和4.7131%。

明日招标的四期债依次是国开行今年第25期新发债，以及今年第24期债 、第21期债 和第22期债 的增发债。

具体发行条款如下：

第25期新发债以及24、21和22期增发债

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发行上限 5/7年各为50亿元；3/10年各为40亿元

期限/计息方式 3/5/7/10年固息

招标时间 3/5年：10月14日上午9:30-10:30

7/10年：10月14日上午9:30-11:10

招标方式 单一价格或利率(荷兰式)

缴款日 10月17日

起息日 3年：10月17日

5年：9月19日

7年：8月7日

10年：8月21日

分销期 10/15-10/17

上市日 10月23日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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