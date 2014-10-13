《中国新债预测》国开行四期债需求料稳，宽资金支撑短债吸引力

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 招标品种: 25期新发债以及24、21和22期增发债
* 期限及金额上限：5/7年各为50亿元；3/10年各为40亿元
* 招标时间: 3/5年 10月14日9:30-10:30；7/10年 9:30-11:10
* 受访人数: 7位(券商、银行)
* 预测区间: 4.39%-4.53%；4.55%-4.61%；4.63%-4.71%；4.65%-4.74%
* 预测均值: 4.45%；4.58%；4.67%；4.70%
路透北京10月13日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行三至10年四期固息债。路透调查显示，明日新债规模尚可，料整体需求稳定；比较之下，近期资金面持续偏宽将支撑短债吸引力，三年期品种有望更受追捧。
“(今日)上午主要就是短债收益率在下，大家觉得资金宽松，所以我们认为明天国开行这四期新债中，应该是三年品种相对更受欢迎。”上海一银行交易员称。
北京一大型银行交易员认为，此次新债单只发行规模均较小，各期限认购倍数有望保持在2倍以上，算是一个稳定的水平。综合考虑资金面和收益率曲线的陡峭度，短债需求料更好。
中国银行间资金市场周一主要回购利率 略涨；今日适逢可转债申购但对流动性影响有限，场内资金供给仍充裕。交易员表示，对月内资金前景预期暂稳定，但缴税及可能开启的新一轮新股集中申购或加大流动性时点性波动压力。
银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五、七及10年期最新收益率分别为4.5237%、4.6346%、4.7006%和4.7131%。
明日招标的四期债依次是国开行今年第25期新发债，以及今年第24期债 、第21期债 和第22期债 的增发债。
具体发行条款如下：
第25期新发债以及24、21和22期增发债
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发行上限 5/7年各为50亿元；3/10年各为40亿元
期限/计息方式 3/5/7/10年固息
招标时间 3/5年：10月14日上午9:30-10:30
7/10年：10月14日上午9:30-11:10
招标方式 单一价格或利率(荷兰式)
缴款日 10月17日
起息日 3年：10月17日
5年：9月19日
7年：8月7日
10年：8月21日
分销期 10/15-10/17
上市日 10月23日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申