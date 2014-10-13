《交易视点》资金面无忧，但中国债券收益率因经济数据料小幅上涨--广发银行

路透上海10月13日 - 中国广发银行最新报告认为，国庆长假中，并没有什么重磅消息，从节后利率的走势来看，市场还是比较迷茫，没有明确方向。接下来的一段时间，等数据或许是主流心态，那么由此带来的行情也是震荡为主，难见到大幅波动。

资金方面依然放心。金融数据较好的预期部分消化，预计对市场的冲击有限；而CPI等物价数据可以认为会被市场忽略。关键的3季度和9月份经济数据要等到21日才发布，这才是这段时间市场最大的影响因素。

基于资金面保持平稳状态的预期，对接下来一周的利率走势比较放心，利率会上涨，但幅度不会很大。这个阶段可以保持仓位，不要急于买入大量头寸。IRS小心为妙，观望为主，因其绝对位置较低，一旦金融数据较好，反弹力度较大。

**金融数据较好可能推高债券收益率**

资金将继续保持平稳偏宽松状态。在国开和央行的共同干预下，资金依然没有太多可以讨论的内容。现在月末存款偏离度考核，使月初的缴准影响平稳一些，有利于资金面稳定。需要提的一点是，近期回购R014开盘利率被定在3.25%，而14天正回购利率3.5%，利差明显。回顾7、8月，R014开盘利率一直在3.5%，而当时14天正回购利率在3.7%。很明显，不排除央行继续下调正回购利率的可能。虽然这完全是猜测，但心里有个准备还是好的。总之，对未来的资金利率、供求平衡等继续保持乐观。最盼望的是，3M为代表的中长端资金利率能出现明显回落。

债券方面，利率快速下降后的整理仍在继续，并且由于美国情况较好，金融数据预期不错，利率还有一些反弹，并陡峭化。从债券的情况来看，交易盘为主的参与者仍然是快进快出，对接下来经济好转带来的影响心存担忧。在这里继续之前说过的观点：随着表外融资需求下降，资金收益率走低，银行负债端资金需求下降，最终逐步降低银行的负债成本，同时社会融资成本也会逐步下降。

相比以往金融债利率只略高于资金利率，现3年金融债已经远高于R007。待机构负债成本逐步摆脱中长端资金基准，开始转到短端时，这一差距就会开始收窄。当然这是较长期的过程，但在目前的经济情况和政策走向下，低利率环境的维持有利于这一过程推进。具体到下周，担忧较好的数据预期会继续震荡推高收益率，所以保持仓位，不盲目买入的策略更安全。另外，目前的金融债与IRS相比，也明显偏高。以3年为例，3年金融债4.6%，repo 1y只有3.25%。135bp的点差绝对是历史高位，所以买入中短端债券，支付短端IRS固定利率，在这种正当行情中也是不错的选择，安全系数较高。

IRS利率近期的波动幅度较大，海外对中国的悲观预期将海外repo IRS利率固定在较低的水平，这明显影响了国内。一旦海外IRS反弹，国内止盈盘也是纷纷出动将利率推高。从节后几天的行情看，对经济数据较好的预期占据主流，不过实际情况是，IRS整体反弹的幅度很有限。Repo 1y相比节前只反弹了3bp，5y幅度5bp，这说明资金利率的压制作用依然很强。

不过这也说明，现在只有资金利率对IRS构成压制，其绝对水平并不高，容易反弹。基本面对IRS的压制作用是阶段性的，只要不超预期的差，那么IRS下降速度较慢，甚至反弹。总之，目前IRS利率接近R007水平，其保持低位的重要原因是各种宽松的、悲观的预期，而不像债券一样与资金利率存在较大利差。所以本周开始，如果金融数据较好，带动IRS明显上行，可以考虑收取固定利率；如果利率震荡，就观望为主，毕竟数据较好可能带来IRS明显上涨。另外可以考虑支付短端固定利率并买入中短期金融债，这是个比较安全的结构。

**上周市场回顾：

节后几天，债券收益率整体呈现震荡上行的走势，幅度并不大，金融债大约在3-5bp，曲线陡峭化。究其原因，首先是长假期间美国就业情况不错，接着市场预期9月金融数据表现良好，尤其是信贷可能高达8,000亿，预示经济运行从谷底开始回升。再加上本已非常平坦的收益率曲线，一级发行也略显疲弱，导致长端利率上行幅度较大，达到4-5bp，短端也有3bp左右。目前3年国开回升至4.53%附近，节前在4.50%；10年国开升至4.72%，节前大概4.68%。债券的反弹总是伴随各种预期，不过较低的资金利率还是有一些压制作用。未来一两周数据连续发布，较好的预期可能会使利率继续震荡走高，所以谨慎为主，即使买入也以短端更佳。

资金依然保持适度宽松状态。在没有什么突发情况的环境里，只要保持每日开盘，资金利率就不会乱动。另外，公开市场上周净投放，不认为有什么明显意义，未来的发行量会保持在100到200亿。现在要关注的价格，不排除再次调整利率的可能。

IRS上周比较清淡，利率小幅反弹，比节前大约上行5bp。Repo 1y在3.25%，5y在3.60%，1*5继续拉宽至33、34bp。影响因素与债券类似，也是海外和国内数据较好的预期共同影响。加上节前最后2天利率明显下降，节后也有不少止盈盘推高利率。目前IRS压制主要靠较低的资金利率，不过预期上已经着眼于3季度经济数据了，这容易使IRS利率出现反弹。

综上所述，上周资金平稳，数据较好的预期令债券和IRS利率纷纷上涨，但幅度不大，说明市场对当前基本面的看法没有发生根本性改变。预计未来发布的数据会进一步推高利率水平。

**美元利率互换：提前加息落空，利率下跌**

2年期互换利率上周已经下挫到0.6802的低位。目前市场反映的加息预期是美联储于明年11月份前加息，而libor 3m则预期在7-8月达到0.50。下周有PPI、零售等数据公布，预计会利好。2年期0.68-0.70是非常重要的一个支撑位，从目前的情况来看短端进一步下跌的空间有限，最大的下跌点位预计在0.60-0.65。下周短端震荡并上行的概率较大，建议支付固定利率收取浮动利率，等待利率上涨。

上周互换曲线呈现平坦化下行：各期限均有很大程度的下行：1Y -3.97BP，2Y -11.50BP，3Y -15.00BP，5Y -17.40BP，7Y -17.20BP，10Y -15.93BP，30Y -13.65BP，3个月Libor则继续保持在低位，下跌0.26BP。上周的走势基本是属于急速下跌的节奏。主要有两方面因素推动，一方面是IMF下调全球经济增长预测，称经济复苏仍在继续，但疲软且不平衡。市场迅速反应，美元互换各期限利率大跌。另一方面，紧接着第二天FOMC会议纪要也公布，指出担心全球经济放缓和强势美元，暗示加息应谨慎。这如同压垮市场的最后一根稻草，市场提前加息的预期落空，短端也跟随着大幅下挫。此后，虽然利率有一定的反弹，但德国8月出口额萎缩5.8%，创2009年1月以来最大跌幅，又使利率回落到低位。总体来看，上周互换曲线因提前加息预期落空，为今年的最大跌幅。

从经济基本面来看，上周美国的经济数据基本符合预期：就业数据依旧较为强劲，当周续请失业人数创新低。具体数据如下：9月就业市场状况指数（LCMI）2.5，前值2.0；8月JOLTS职位空缺483.5万，触及2001年以来最高水平，预期470万；10月4日当周首次申请失业救济人数28.7万，预期29.5万； 9月27日当周续请失业救济人数238.1万，为2006年5月以来最低，预期241.0万；10月4日当周首次申请失业救济人数四周均值28.775万，降至2006年2月以来最低；8月批发库存月率+0.7%，预期+0.3%；8月批发销售月率-0.7%，预期+0.3%；9月进口物价指数月率-0.5%，预期-0.7%；9月进口物价指数年率-0.9%，预期-1.4%；9月出口物价指数月率-0.2%，预期-0.1%；9月出口物价指数年率-0.2%，预期+0.4%。

上周四凌晨，美联储公布了9月FOMC会议纪要，具体声明如下：全球经济减速是美国经济前景面临的风险之一；大多与会者希望能澄清，前瞻指引是依赖数据而定的；某些与会者担心目前的前瞻指引暗示要过超出适当期限的时间后才加息；参与者们强调，加息并非机械模式，也不与日期固定在一起；某些与会者认为美元走强会拖累经济和放缓通胀增速；与会者看到美元走强对出口和增长的风险；与会者注意到，美联储的预期比华尔街的更为激进； 某些与会者认为更长期的通胀预期或会稍低于2%的目标；大多与会者看到劳动力资源的严重闲置状况；与会者大体预期，实体经济在中期内将增速，足以使失业率逐渐下跌到符合FOMC的最大就业目标；与会者大体同意就业市场在不断改善，但对疲软程度依然有分歧。

此外，各个美联储官员在本周也相继出来发表言论，总体来说偏鸽派，大部分支持明年加息，并指出就业数据虽然改观，但是就业市场很疲软，存在“极大的利用不足”，同时担心海外经济的疲软导致强势美元，限制了经济增速上行的空间。

外围因素方面，欧洲经济仍然很疲软，埃博拉病毒在欧洲的迅速感染以及伊拉克的IS恐怖组织逼近巴格达对避险情绪也产生了一定的影响。欧元区9月服务业PMI终值52.4，预期52.8；欧元区9月综合PMI终值52.0，创10个月新低，初值52.3；欧元区8月零售销售月率1.2%，创10个月来新高，预期+0.1%；欧元区8月零售销售年率1.9%，预期0.5%；德国8月季调后制造业订单月率-5.7%，创五年来最大跌幅，预期-2.5%；德国8月季调后制造业订单年率-1.3%，预期+2.6%；德国8月季调后工业产出月率-4.0%，创2009年1月来最大跌幅，预期-1.5%；一名西班牙女护士在马德里感染埃博拉病毒，成为第一位在西非之外被感染的病人；据消息人士称，目前IS分子已渗透到巴格达西郊的阿布格莱布区，离巴格达国际机场不远。（完）