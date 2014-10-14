主要国家经济指标预测--10月14日****

标题新闻：Berkshire Hathaway HomeServices和居外网达成营销协议，吸引中国买家在美购房
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月14日(二) 0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 9月 -- 4.0 企业信心指数 -- 8 0200 新西兰央行海外持有资产 9月 -- 65.0% 0300 韩国L货供额 8月 -- +8.3% 0645 法国经常账收支(亿欧元) 8月 -- 赤字22 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月终值 -0.3% +0.5% (较上年同期) +0.4% +0.5% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 9月 -- -0.2% (较上年同期) -- -1.2% 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月终值 -0.3% -0.3% (较上年同期) -0.1% -0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +1.8% +1.8% (较上年同期) -0.2% -0.2% 0830 英国CPI(较前月) 9月 +0.2% +0.4% (较上年同期) +1.4% +1.5% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.3% +0.4% (较上年同期) +2.3% +2.4% 扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.3% +0.4% (较上年同期) +2.4% +2.5% 0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价指数(较前月) 9月 -0.4% -0.6% (较上年同期) -6.7% -7.2% PPI产出物价指数(较前月) -0.1% -0.1% (较上年同期) -0.3% -0.3% 核心PPI产出物价指数(较前月) 持平 +0.1% (较上年同期) +0.9% +0.9% 0900 欧元区工业生产(较前月) 8月 -1.6% +1.0% (较上年同期) -0.9% +2.2% 0900 德国ZEW经济景气判断指数 10月 1.0 6.9 ZEW现况指数 18.0 25.4 1130 美国NFIB小企业信心指数 9月 -- 96.10 2100 韩国出口价格(较上年同期) 9月 -- -8.6% 进口价格(较上年同期) -- -9.9% 2300 韩国失业率 9月 -- 3.5% 10月14-15日 2330 澳洲消费者信心指数 10月 -- -4.6% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月13日(一) 0600 德国趸售(批发)物价(较前月) 9月 +0.1% 持平 (较上年同期) -0.9% -1.0% 2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 9月 -2.1% +1.0% 2350 日本企业物价指数(较前月) 9月 -0.1% -0.1% (较上年同期) +3.5% +3.6%(完)
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路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交