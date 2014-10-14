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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 08:02 BJT

****主要国家经济指标预测--10月14日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段        预估值       前值
       
    10月14日(二)
    0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                     9月             --          4.0
                          企业信心指数                                     --            8 
    0200 新西兰央行海外持有资产                            9月             --        65.0%
    0300 韩国L货供额                                       8月             --        +8.3%
    0645  法国经常账收支(亿欧元)                           8月             --       赤字22
    0645  法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)          9月终值           -0.3%      +0.5%
                                      (较上年同期)                        +0.4%      +0.5%
    0715  瑞士生产者/进口物价(较前月)                   9月                --        -0.2%
                          (较上年同期)                                     --        -1.2%
    0800  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)             9月终值           -0.3%      -0.3%
                               (较上年同期)                               -0.1%      -0.1%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                          +1.8%      +1.8%
                                   (较上年同期)                           -0.2%      -0.2%
    0830  英国CPI(较前月)                                9月              +0.2%      +0.4%
               　 (较上年同期)                                            +1.4%      +1.5%
               零售物价指数(RPI)(较前月)                                  +0.3%      +0.4%
                            (较上年同期)                                  +2.3%      +2.4%
               扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月)                      +0.3%      +0.4%
                                        (较上年同期)                      +2.4%      +2.5%
    0830  英国生产者物价指数(PPI)投入物价指数(较前月)    9月              -0.4%      -0.6%
                                         (较上年同期)                     -6.7%      -7.2%
                             PPI产出物价指数(较前月)                      -0.1%      -0.1%
                                        (较上年同期)                      -0.3%      -0.3%
                         核心PPI产出物价指数(较前月)                       持平      +0.1%
                                        (较上年同期)                      +0.9%      +0.9%
    0900  欧元区工业生产(较前月)                         8月              -1.6%      +1.0%
                        (较上年同期)                                      -0.9%      +2.2%
    0900  德国ZEW经济景气判断指数                       10月                1.0        6.9
              ZEW现况指数                                                  18.0       25.4
    1130  美国NFIB小企业信心指数                         9月                --       96.10
    2100 韩国出口价格(较上年同期)                        9月                --       -8.6%
             进口价格(较上年同期)                                           --       -9.9%
    2300 韩国失业率                                      9月                --        3.5%
    
    10月14-15日
    2330 澳洲消费者信心指数                             10月                --       -4.6% 
          
                       
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段         现值     预估值
    
    10月13日(一) 
    0600  德国趸售(批发)物价(较前月)                         9月           +0.1%      持平      
 
                           (较上年同期)                                    -0.9%     -1.0%     
    2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期)             9月           -2.1%     +1.0% 
    2350 日本企业物价指数(较前月)                            9月           -0.1%      -0.1%
                         (较上年同期)                                      +3.5%      +3.6%(完)
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