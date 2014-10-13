版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 12:50 BJT

中国资管：上周银行理财产品发882款，债券和货币市场类产品数量增加较多

路透北京10月13日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行
理财周报显示，统计时间内（9月27日-10月10日）74家银行共发行了882款理财产品，发行
银行数较上期报告减少5家，产品发行量增加109款。
    
    统计时间内发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共196款，市场占比为2
2.22%；非保本型理财产品共686款，市场占比为77.78%。
 
    
    统计时间内银行理财产品发行情况概览：
    
        类别            发行数    理财产品占比   环比数量变化
    债券和货币市场类     385        43.65%          +77
    其中：人民币         364        
           外币           21        
    组合投资类           469        53.17%          +41
    融资类                 2         0.23%           0
    结构性产品            26         2.95%          -9
    
    注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。        
            
    统计时间内固收类理财产品的期限和预期收益率情况：
    
    期限            发行款数  平均预期收益率   环比变化
    1个月（含）以下     16       3.89%         下降7个基点
    1个月至3个月（含） 439       5.15%         上升7个基点
    3个月至6个月（含） 240       5.35%         上升2个基点
    6个月至1年（含）   122       5.53%         下降3个基点
    1年以上             14       5.77%         上升11个基点    

    统计时间内固定收益类人民币理财产品投资期限最短为3天，最长为1095天；预期年化
收益率最低2.80%，最高为7.60%，与上期报告相比，最低预期收益率下降0.10个基点，最高
预期收益率上升1.20个百分点。


    上周各期限固定收益类人民币理财产品收益率分布：    
   
 期限           产品数量（款   占比      平均预期年收益率
                ）                       
 1个月以下      16              1.93%    3.89%
 1个月至3个月   439            52.83%    5.15%
 3个月至6个月   240            28.88%    5.35%
 6个月至1年     122            14.68%    5.53%
 1年以上        14              1.68%    5.77%
 
    上周共发行25款外币理财产品。其中，美元理财产品13款，较上期减少2款。
  
    
    **370款产品实现最高预期收益率**

    研究所监测数据显示，上周有2,281款产品到期，公布了到期收益率的376款产品中，37
0款实现最高预期收益率，6款结构性产品未实现预期最高收益率。
    
    上周到期理财产品的投资对象中组合投资类产品1,081款，债券和货币市场工具类产品1
,113款，结构性产品83款，融资类产品4款。

    上周到期收益率达到6.00%及以上的产品共有46款，与上期相比增加26款。其中，37款
来自城市商业银行，8款来自股份制商业银行，1款来自农村金融机构；从投资领域来看，债
券类产品18款，组合投资类产品26款，结构性产品2款。

    到期收益率最高的产品为招商银行  发行的“焦点联动系列之黄金
表现联动（黄金期末双向连续型带触碰条款）（104317）”，该结构性产品虽未获得预期最
高收益率，但仍然位居到期最高收益率首位，该产品投资期限为171天，实现了8.93%的年化
收益率。（完）

 (整理 李贺; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐