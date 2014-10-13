中国资管：上周银行理财产品发882款，债券和货币市场类产品数量增加较多

路透北京10月13日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行 理财周报显示，统计时间内（9月27日-10月10日）74家银行共发行了882款理财产品，发行 银行数较上期报告减少5家，产品发行量增加109款。 统计时间内发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共196款，市场占比为2 2.22%；非保本型理财产品共686款，市场占比为77.78%。 统计时间内银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 理财产品占比 环比数量变化 债券和货币市场类 385 43.65% +77 其中：人民币 364 外币 21 组合投资类 469 53.17% +41 融资类 2 0.23% 0 结构性产品 26 2.95% -9 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 统计时间内固收类理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 环比变化 1个月（含）以下 16 3.89% 下降7个基点 1个月至3个月（含） 439 5.15% 上升7个基点 3个月至6个月（含） 240 5.35% 上升2个基点 6个月至1年（含） 122 5.53% 下降3个基点 1年以上 14 5.77% 上升11个基点 统计时间内固定收益类人民币理财产品投资期限最短为3天，最长为1095天；预期年化 收益率最低2.80%，最高为7.60%，与上期报告相比，最低预期收益率下降0.10个基点，最高 预期收益率上升1.20个百分点。 上周各期限固定收益类人民币理财产品收益率分布： 期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率 ） 1个月以下 16 1.93% 3.89% 1个月至3个月 439 52.83% 5.15% 3个月至6个月 240 28.88% 5.35% 6个月至1年 122 14.68% 5.53% 1年以上 14 1.68% 5.77% 上周共发行25款外币理财产品。其中，美元理财产品13款，较上期减少2款。 **370款产品实现最高预期收益率** 研究所监测数据显示，上周有2,281款产品到期，公布了到期收益率的376款产品中，37 0款实现最高预期收益率，6款结构性产品未实现预期最高收益率。 上周到期理财产品的投资对象中组合投资类产品1,081款，债券和货币市场工具类产品1 ,113款，结构性产品83款，融资类产品4款。 上周到期收益率达到6.00%及以上的产品共有46款，与上期相比增加26款。其中，37款 来自城市商业银行，8款来自股份制商业银行，1款来自农村金融机构；从投资领域来看，债 券类产品18款，组合投资类产品26款，结构性产品2款。 到期收益率最高的产品为招商银行 发行的“焦点联动系列之黄金 表现联动（黄金期末双向连续型带触碰条款）（104317）”，该结构性产品虽未获得预期最 高收益率，但仍然位居到期最高收益率首位，该产品投资期限为171天，实现了8.93%的年化 收益率。（完） (整理 李贺; 审校 林高丽)