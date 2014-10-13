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货币新闻 | 2014年 10月 13日 星期一 13:20 BJT

路透调查：韩国央行料在周三再次降息，以带动经济复苏

“现在，债市背后的主要推动力是崔炅焕。若央行本周不降息，今年年内将肯定降息，”现代证券固定收益分析师Shin Eol表示。

“即便是经过两次降息，央行与政府保持政策同步的压力仍将存在，”Shin称。

债券收益率最近几周稳步下行，因市场预期央行将再度降息。一年期韩国公债收益率 上周五收报2.164%，较政策利率大约低10个基点。

同时，近期的经济数据好坏不一，制造商公布9月出口订单下滑，而通胀率触及七个月低点，给央行提供了进一步降息的空间。

18名预计央行本周降息的分析师中，除一人外，其余全都预计央行下调指标利率25个基点，剩余一位预计调降10个基点。(完)

(编译/审校 于春红/李春喜/张若琪/王兴亚)
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