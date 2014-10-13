新闻稿：中国经济政策暂时不会出现大幅转向--惠誉

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
惠誉仍相信，中国政府的策略是，通过松绑抵押贷款等有针对性的举措提振消费者需求，从而帮助楼市实现渐进的调整。但最新一轮政策措施可能暗示，决策者感觉，旨在提振需求的举措并未起到足够的作用。
应注意到，政策声明继续强调“有针对性”的刺激措施，这与全面信贷宽松有着本质区别。其他举措则强调，仅继续支持特定领域，如农业和中小型企业，这进一步表明，新一轮政策与强化现有改革计划的实施更为一致，而并非回到信贷刺激投资增长的老路。
近期中国政府高级官员的言论表明，只要就业依然稳健，中国政府已准备接受低于官方目标的经济增长率，这亦表明，改革和结构调整初衷依然未改。与此相应，中国央行首席经济学家马骏于10月11日表示，中国就业市场依然稳健，政府将避免出台“大规模刺激措施”，另外，国有企业和地方政府融资平台等领域的杠杆率已然过高。
将于10月下半段公布的宏观经济数据，将提供当前中国经济再平衡状况方面的更多细节。国内需求的放缓可能会加大进一步实施刺激措施的压力--反过来，政策制定者的反应将成为判断中期经济走势的一个关键线索。(完) (编译 郑茵/王颖; 审校 王兴亚/李春喜)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申