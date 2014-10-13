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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 13:44 BJT

新闻稿：中国经济政策暂时不会出现大幅转向--惠誉

惠誉仍相信，中国政府的策略是，通过松绑抵押贷款等有针对性的举措提振消费者需求，从而帮助楼市实现渐进的调整。但最新一轮政策措施可能暗示，决策者感觉，旨在提振需求的举措并未起到足够的作用。

应注意到，政策声明继续强调“有针对性”的刺激措施，这与全面信贷宽松有着本质区别。其他举措则强调，仅继续支持特定领域，如农业和中小型企业，这进一步表明，新一轮政策与强化现有改革计划的实施更为一致，而并非回到信贷刺激投资增长的老路。

近期中国政府高级官员的言论表明，只要就业依然稳健，中国政府已准备接受低于官方目标的经济增长率，这亦表明，改革和结构调整初衷依然未改。与此相应，中国央行首席经济学家马骏于10月11日表示，中国就业市场依然稳健，政府将避免出台“大规模刺激措施”，另外，国有企业和地方政府融资平台等领域的杠杆率已然过高。

将于10月下半段公布的宏观经济数据，将提供当前中国经济再平衡状况方面的更多细节。国内需求的放缓可能会加大进一步实施刺激措施的压力--反过来，政策制定者的反应将成为判断中期经济走势的一个关键线索。(完) (编译 郑茵/王颖; 审校 王兴亚/李春喜)
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