版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 13:07 BJT

香港股市：早盘收低，因全球经济疑虑加剧

路透上海10月13日 - 香港股市周一早盘收低，尾随全球股市颓势，因对主要经济体体质的疑虑加深。

中午时分，恒生指数 跌0.6%，报22,940.82点，恒生国企指数 下挫1%。

分析师表示，港股下跌是因为海外市场疲弱，但进一步的跌势可能受限，因投资人静候未来两周出炉的中国经济数据。

“投资人此刻并没有太乐观或太悲观，”丰盛金融资产管理董事黄国英表示。“他们保持审慎，采取观望态度。”

中国石油 跌2.3%，昆仑能源 跌3.6%，联想集团 亦挫跌3.6%。(完) 　　
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐