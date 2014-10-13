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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 13:24 BJT

印尼经济：第三季经常帐赤字可能缩小至约相当GDP的3%--副财长

路透雅加达10月13日 - 印尼副财长Bambang Brodjonegoro周一对记者表示，该国今年第三季经常帐赤字可能缩小，至相当国内生产总值(GDP)的3%左右。

Bambang Brodjonegoro称，第三季国际收支料顺差约60亿美元左右。

第二季经常帐赤字相当于GDP的4.27%。印尼政府和央行预计2014年全年赤字约相当GDP的3.2%。

印尼第三季国际收支数据将在下个月公布。(完)

(编译 张若琪 审校 于春红)
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