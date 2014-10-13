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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 13:52 BJT

重发-国际油市：油价因科威特和沙特的言论而下跌，但中国贸易数据提供支撑

(重发以调整段落顺序)

路透新加坡/首尔10月13日 - 全球原油期货周一跌逾一美元，此前沙特阿拉伯及科威特暗示愿意承受较低的油价以保护自身市场份额，不过中国贸易数据优于预期，促使油价扳回了部分跌幅。

科威特表示，石油输出国组织(OPEC)不太可能减产以支撑油价 ，同时沙特私下对石油市场人士表示，能够接受油价低至80美元 ，这与市场预期相反。

“从科威特及沙特最新言论判断，我们预计在全球经济成长持续低迷之际，短期内油价将进一步下跌，”野村负责油气研究的主管Gordon Kwan称。

“若无削减OPEC石油出口的坚决承诺，光是中国需求增加不足以维系可能的油价反弹之势。”

布兰特11月原油 盘中稍早短暂触及2010年12月以来低位87.74美元，但在中国贸易数据公布后削减跌幅，0455 GMT报每桶88.98美元，日内跌1.23美元。

美国11月原油期货 下跌1.14美元至84.68美元，稍早低见84.25美元。上周五该合约触及83.59美元，为2012年7月以来最低水准。

Newedge Japan商品经纪人Rikio Ishikura表示，一些停损卖单可能已被触发，导致周一稍早油价重跌。

中国9月进出口均好于预期 ，9月原油进口较8月增长9.5% 。

“这是十分利好油价的消息。”Ishikura称，但鉴于全球经济前景依然黯淡，他对中国是否真的走在复苏的路上看法保守。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译/审校 于春红/张若琪/王兴亚)
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