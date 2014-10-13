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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 13:44 BJT

澳洲股市：收跌但脱离盘中低点，中国贸易数据提振矿业类股

路透悉尼10月13日 - 澳洲股市周一下跌0.6%，至2月以来最低点，受累于银行业前景的不确定性；而中国贸易数据好转，帮助提振资源类股。

中国9月进出口表现轻松超越预期，帮助缓解了有关中国内需恶化的担忧。

澳洲指标S&P/ASX 200指数 下跌32.8点，收在5,155.5点，盘中触及日低5,122.0点。该指数上周五跌2.1%，上周累计下滑2.4%。(完)
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