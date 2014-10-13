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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 13:57 BJT

俄罗斯央行：10月9日投入8.58亿美元干预汇市以支撑卢布

路透莫斯科10月13日 - 俄罗斯央行周一表示，10月9日在汇市投入价值346.4亿卢布(合8.58亿美元)进行干预，以支撑卢布汇率。

俄罗斯央行通常推后两天公布干预数据。

由于油价下跌和投资者规避风险，卢布一直不断下滑。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
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