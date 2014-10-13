更新版 1-台湾股市：大幅收跌近3%至近七个月低位，今年首度跌破年线压力沉重

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(新增分析师评论)
路透台北10月13日 - 台湾股市周一收盘大跌2.8%至近七个月低位，表现远不如亚洲区域股市。分析师称，台股面临内外多重不利因素，其中外资在期货的空单回补力道仍是近期观察重点。若回补力道不足，短线台股现货仍将反复测试探底。
台湾加权股价指数 以日低收作,下挫2.84%或255.05点至8,711.39点，此前收盘低点为3月25日的8,689.3点；今日成交初值 为999.86亿台币，上交易日修正后为853.54亿。
今日也是台股自去年8月以来首度跌破年线位置。日盛投顾台股分析师钟国忠认为，明后两天若台股大盘指数未能重新站上年线水位，将不利市场信心回稳，年线将宣告正式失守。
〞最重要的指标还是外资在期货空单的回补力道，明天如果能减到一万口以下，台股就离低点不远。〞他说。
至上周四(9日)止，外资在台指期未平仓空单逾2万3,000口。
钟国忠指出，台股重要权值股台积电 、大立光 法人说明会周四登场，周三(15日)也是10月台指期的结算日，将成为台股多空转折的重要时点。若台股在周三前能重新站回年线之上，或有机会逐步重拾信心。反之，年线若正式失守，去年底的收盘位8,611.51点将成为下一波段的支撑攻防关卡。
他预估，明日台股将上演8,700点的保卫战，短线仍将陷入年线攻防，持续震荡。
受到欧美股市重挫、台湾黑心油事件及台股外资期货空单过高等利空影响，各类股今日几近全面重挫。指标权值股台积电收低3.6%；食品股中的味全 跌停；金融股中的国泰金 收盘亦重挫3.7%。
尽管台股走势疲软，但金管会稍早表示，观察外资近期的汇出与在股市的卖超都有所减缓，预料台股走势将趋向稳定。
本地时间14:21时，MSCI亚太明晟除日本指数 下跌0.86%。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。