版本:
中国
市场报道 | 2014年 10月 13日 星期一 14:14 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美元略微下滑

0604 GMT

* 澳元/美元涨0.61%，新西兰元/美元升0.68%，美元/日圆跌0.39%，欧元/美元上涨0.4%

* 恒生指数跌0.59%，韩股收低0.71%，上证综指下滑0.71%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数降0.81%，日本休市

* 中国9月进出口超预期好转，四季度外贸走稳可能性大

* 美联储官员称全球经济放缓恐推迟美国升息时间

* 沙特忍痛接受低油价，以减缓新产能投资和供应 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐