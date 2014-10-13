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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 14:18 BJT

韩国股市：收跌，因科技股表现疲软

路透首尔10月13日 - 韩国股市周一收跌，科技类股表现不佳，但低接买盘推动股市削减跌幅；指标股指在开盘伊始一度触及七个月低点。

韩国综合股价指数 跌0.71%，收在1,927.21点。(完)
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