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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 14:19 BJT

韩国汇市：韩元兑美元小幅上涨，受助于中国9月贸易数据

路透首尔10月13日 - 韩元兑美元 周一小幅上升，之前韩国最大的出口市场--中国公布9月贸易数据意外强劲，韩元对温和涨势进行盘整。

韩元兑美元 在本地市场收报1,067.9，上周五收在1,070.5。(完)

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