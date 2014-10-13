《交易视点》中国债市中长期仍有机会，但年内追涨动力不强--中金

路透上海10月13日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报认为，综合来看，目前基本面和政策仍对债市无明显利空，但如果经济数据没有继续超预期的差，货币政策边际上没有更进一步的放松，投资者在年内剩余的时间内继续追涨的动力不强。

中长期来看，随着国内房地产和地方政府加杠杆空间被限制，经济潜在增速和融资需求放缓，利率水平仍有下行压力，而银行理财在息差缩小后，给到客户端的利率也会逐步下降，从而慢慢打开利率下行的空间，但当中可能会有反复，即收益率会是震荡下行状态。

因此在中长期仍有机会的情况下，虽然我们不建议年内进一步追涨，但原有仓位继续持有的风险也不大。

**欧元区难靠外需实现复苏**

尽管美国经济复苏强劲，但其他主要经济体增长疲软，欧元区难以主要依靠外需实现复苏。

美国方面，美国经济复苏势头依然强劲，就业市场继续回暖，通胀预期总体平稳，维持美联储明年年中首次加息判断。

日本方面，日本经济尚未从上调消费税阴影中走出，考虑需求总体疲软，日本经济复苏依然弱势。

新兴市场方面，金砖国家经济增速放缓，中国货币政策继续保持审慎，部分新兴市场国家面临较大通胀压力，货币政策放松空间有限。

年初以来，全球新出口订单指数稳中略升，反映全球贸易总体是弱势复苏格局，但欧元区难以主要依靠外需实现复苏，德国近期出口明显回落，由于多数成员国基本没有财政空间，货币宽松或是仅有选项。

随着欧央行资产负债表规模扩大，以及欧元区在外强内弱局面下积累较高的经常账户顺差，结合目前欧元区的极低利率水平，欧元区成为重要的资本输出来源。尽管在美联储加息预期增强背景下，资金有回流美国的趋势，但欧元区流动性的输出一定程度上抵消美元流动性收紧带来的冲击，使新兴市场遭遇的流动性冲击减弱。

**市场静待数据公布，债市窄幅震荡**

央行在9 月份向五大行释放了5000 亿定向SLF 之后，收益率一度快速下行，但国庆节前后，市场处于窄幅震荡中。市场在等待9 月份和三季度经济数据来判断后续货币政策动向，短期内市场并无明显的方向性。

我们在10月10日出版的《2014 年债市十大猜想回顾》中提到，今年债市收益率的局部波动也基本与央行货币政策态度有很大的关系。本质上，随着经济数据波动，央行在货币政策上边际变化引发了债市收益率的大幅波动，是今年驱动债市的核心因素。因此债市再度回归基本面驱动的逻辑分析框架。

从目前市场和我们对9 月份的以及三季度经济数据的预测来看，喜忧参半。亮点在于工业增加值受到去年基数回落以及环比动能略有回升的影响，同比将从8月份的低位开始回升。而9月份汇丰和中彩PMI的新出口订单均有回升，预示9月份出口增速仍将保持在10%以上的增速，贸易顺差会继续保持在较高水平。

金融数据方面，信贷也有一定起色，预计全行业信贷增量8,000亿左右，略高于去年同期，结构也有一定改善。隐忧在于房地产投资仍比较疲弱，可能继续拖累固定资产投资。房地产融资需求偏弱情况下，非标融资维持低位，社融余额同比增速可能继续滑落，M2增速也 可能略低于8 月份的12.8%。

而通胀方面，受到基数以及9月份环比涨幅放缓影响，CPI和PPI同比都会继续下跌，9月份CPI同比可能创年内新低（四季度在基数作用下可能反弹）。而三季度GDP也可能会因为工业增加值三季度下滑而降至7.0%附近，低于第一季度和第二季度。

仅从9月份经济数据来看，有继续放松货币政策的理由（如CPI滑落到年内低点，M2增速仍低于目标值等），但也有保持政策稳定的理由（基数效应即将过去，四季度数据同比会有所反弹，整体数据没有比7月和8月数据更差）。

不过考虑到5,000亿SLF投放后，目前资金面整体相对宽松，而且货币政策刺激可能不是推动经济回升的唯一途径和最有效途径，我们预计央行采取更大力度刺激的可能性不高，但会视乎情况继续保持定向刺激。

除了未来货币政策的动向以外，境内外投资者的行为以及心态也是判断整体市场走强的重要因素。近期全球的不稳定因素使得市场风险偏好回落，股市下跌的同时，美国国债和欧元区国债收益率再度回落。市场风险偏好的回落以及资金再度回流债市，对中国债市而言，至少情绪上有正面支撑。

从9月份债市托管数据来看，境外机构再度较大幅度增持中国国债和政策性银行债。主要是由于9月份外管局新增了24亿美元QFII额度和680亿元RQFII 额度，使得境外机构对国内债券的需求增加。

但对于国内投资者而言，配置需求近期有所减弱。主要是9月份央行SLF释放后，市场对利好反映较为充分，收益率下行一步到位，投资者预期年内收益率下行的空间有限，继续追涨的热情不高，反而有落袋为安的考虑。

以利率债风向标的外资银行为例，9月中旬大幅增持利率债后，近期增持量减少甚至略有减持。总体来看，除非货币政策进一步放松刺激交易需求，否则无论是交易型投资者还是配臵型投资者，年内增持债券的需求都不大，难以推动新一轮快速牛市的形成。(完)