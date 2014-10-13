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货币新闻 | 2014年 10月 13日 星期一 15:17 BJT

路透专访：美银分析师Blanch认为，布兰特油价趋于稳定

**四年来首见正价差**

6月16日时，他的悲观评估与日渐走多的多头市场呈现特别强烈的反差，当时美国国务卿克里警告称将在伊拉克发动空袭。

这个消息带动油价上涨至每桶113美元。

但Blanch重申他更为温和的看法，预期布兰特原油和美国西德克萨斯中质油(WTI)将分别报104美元及90美元。他的团队在研究报告中称，WTI价格将在两年内跌至每桶50美元。

布兰特及WTI原油呈现大幅逆价差，现货价格远高于远期价格，不过远期时间价差暗示供给增加。

他补充称，“我们开始见到时间价差转弱。”

在那个时候，分析师普遍预期第四季布兰特原油价格将在每桶约110美元，WTI价格则在约100美元。

一个月之后，布兰特原油倒挂的情形消失，出现四年来首见的正价差，此一市场结构让交易商可以在稍后出售库存原油以求获利。

Blanch称，由于供给超越需求，这实质上让沙特有建立库存的机会。

除了时间价差之外，沙特对于疲弱油价的反应相当节制。

他说，“沙特似乎对于油价下跌毫不心慌。”

Blanch指出，他目前预期相对稳健的全球经济将让油价跌势相对受限，不过一些潜在的问题可能会打乱这样的稳定性。

埃博拉病毒可能会导致航班缩减，从而削弱航煤需求；该疾病已经导致各机场的防疫程度升高。(完) (编译 李春喜/张明钧; 审校 高琦)
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