《热点聚焦》美国银行业者加强信用卡贷款业务，但激烈竞争或阻碍获利

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
**业务竞赛**
自从金融危机之后，银行业以提供奖励或现金返还等方式激烈争夺那些大手笔花钱的客户。但Auriemma Consulting Group的总经理兼付款专家Marianne Berry说，到目前为止，几乎所有信用最好的客户都已拥有了可刷卡换取奖励的信用卡。
眼下银行业正处于Berry描述的“武器竞赛”阶段，各家银行都绞尽脑汁想让自家的奖励计划更具吸引力，想藉此从其他银行挖走客户，并固守住自身的优质信用卡客户。
现金返还的奖励方式，已从在特定条件之下返还刷卡金额的1%，加码至无需任何条件就可返还1.5%。花旗集团还推出一种可返还2%刷卡金的信用卡，其中1%在刷卡当时立即返还，另外1%则是在消费者支付信用卡帐单时给予消费者。
其他竞争对手在这场竞赛中也有新招。以资产规模计名列美国第四大银行的富国银行(Wells Fargo) ，在今年稍早与美国运通(American Express) 合作推出两种信用卡，将每日动用大额资金的消费者或是搭机次数频繁者做为目标对象，盼能藉此扩大该行的信用卡组合。富国银行还在4月与零售商Dillard's Inc 达成一项协议，对商店客户提供信用卡服务。
Portales Partners分析师Charles Peabody说，这场益发激烈的竞争，所能产生的获利将低于许多人预期，而这可能促使银行在放款时承担更多风险。“他们将越来越大胆，”他说。(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申