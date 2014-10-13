《热点聚焦》美国银行业者加强信用卡贷款业务，但激烈竞争或阻碍获利

**业务竞赛**

自从金融危机之后，银行业以提供奖励或现金返还等方式激烈争夺那些大手笔花钱的客户。但Auriemma Consulting Group的总经理兼付款专家Marianne Berry说，到目前为止，几乎所有信用最好的客户都已拥有了可刷卡换取奖励的信用卡。

眼下银行业正处于Berry描述的“武器竞赛”阶段，各家银行都绞尽脑汁想让自家的奖励计划更具吸引力，想藉此从其他银行挖走客户，并固守住自身的优质信用卡客户。

现金返还的奖励方式，已从在特定条件之下返还刷卡金额的1%，加码至无需任何条件就可返还1.5%。花旗集团还推出一种可返还2%刷卡金的信用卡，其中1%在刷卡当时立即返还，另外1%则是在消费者支付信用卡帐单时给予消费者。

其他竞争对手在这场竞赛中也有新招。以资产规模计名列美国第四大银行的富国银行(Wells Fargo) ，在今年稍早与美国运通(American Express) 合作推出两种信用卡，将每日动用大额资金的消费者或是搭机次数频繁者做为目标对象，盼能藉此扩大该行的信用卡组合。富国银行还在4月与零售商Dillard's Inc 达成一项协议，对商店客户提供信用卡服务。

Portales Partners分析师Charles Peabody说，这场益发激烈的竞争，所能产生的获利将低于许多人预期，而这可能促使银行在放款时承担更多风险。“他们将越来越大胆，”他说。(完)