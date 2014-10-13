重发-中国汽车：9月汽车产量同比增长4.2%，销售增2.5%--中汽协

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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路透北京10月13日 - 中国汽车工业协会周一称，今年9月汽车产销分别比上年同期分别增长4.2%和2.5%，同比增速较低。1-9月汽车累计产销增幅继续回落。
中汽协网站发布的新闻稿称，受季节性需求上升影响，9月汽车产销环比呈较快增长，比上月分别增长17.1%和15.6%，至200.70万辆和198.36万辆。
1-9月汽车产销分别完成1,722.59万辆和1,700.09万辆，比上年同期分别增长8.1%和7%，增幅比上年同期分别减缓4.7和5.7个百分点，比前8个月有所扩大。
乘用车产销同比保持增长,9月乘用车产销分别完成172.43万辆和169.60万辆，比上月分别增长16.4%和15.5%，比上年同期分别增长9.4%和6.4%。同比增速生产比上月提高2.7个百分点，销售比上月回落2.1个百分点。
1-9月乘用车产销分别完成1,438.62万辆和1,415.55万辆，比上年同期分别增长11.3%和10.2%。
商用车产销继续回落,9月商用车产销分别完成28.27万辆和28.76万辆，比上月分别增长21.1%和16.3%；与上年同期相比，产销分别下降19.3%和16%，与8月的降幅基本相同。
1-9月商用车产销分别完成283.97万辆和284.54万辆，比上年同期分别下降5.7%和6.2%，降幅比前8个月进一步扩大。
据中汽协会统计，1-9月新能源汽车生产38,522辆，销售38,163辆，比上年同期分别增长2.9倍和2.8倍。其中纯电动汽车产销分别完成22,747辆和22,258辆，插电式混合动力汽车产销分别完成15,775辆和15,905辆。
分季度看，一季度产销量同比增长1.8倍和1.6倍，二季度产销量同比增长2.7倍和2.9倍，三季度产销量同比增长3.9倍和3.8倍。（完）
欲浏览更多细节，请点选中汽协网站(www.auto-stats.org.cn/ ) (发稿 沈燕； 审校 黄凯)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申