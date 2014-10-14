台湾已公布经济指标--2014/10/14

标题新闻：Berkshire Hathaway HomeServices和居外网达成营销协议，吸引中国买家在美购房
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公 预估值 布 工业生产(y/y) 8月 +7.03% +6.15% r 10/23 -- 季调失业率 8月 3.94% 3.95% 10/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y 9月 +0.72% +2.06% r 11/5 -- ) 外汇存底(亿美元) 9月底 4,206.96 4,230.66 11/5 -- 商品出口(y/y) 9月 +4.7% +9.6% 11/7 -- 商品进口(y/y) 9月 +0.2% +14.1% 11/7 -- M2货币总计数(y/y) 8月 +5.64% +5.63% 10/24 -- 外销订单(y/y) 8月 +5.2% +5.7% 10/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第二季 +164.7 +154.5 r 11/20 -- 国际收支(亿美元) 第二季 +43.9 +26.2 11/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第二季 +3.74% +3.84% r -- -- 重贴现率(%) 9月25日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交