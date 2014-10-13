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货币新闻 | 2014年 10月 13日 星期一 16:19 BJT

《焦点》香港反占中者拆除路障，现场爆发冲突

香港及北京当局指这场示威是非法行动。香港政府上周取消原定与学生领袖进行的对话。

行政长官梁振英周日表示不会下台，并对要求其辞职的学生发出警告，指称他们的民主运动已失控。

梁振英并警告，中国领导人改变8月所做决定的”可能性为零“。 (完)

(编译 张明钧/王丽鑫/朱晓军/龚芳; 审校 王洋/屈桂娟)
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