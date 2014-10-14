台湾货币市场：10月14日及本提存期资金预期变化一览表

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透台北10月14日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期1,852.5亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ------------------------------------------------- **宽松因素： --央行存单到期 3兆(万亿)7,753.2亿台币： 10/15 458亿台币 10/16 7,419.8亿台币 10/17 2,808.5亿台币 10/20 453.7亿台币 10/21 4,461.6亿台币 10/22 2,713.5亿台币 10/23 4,025亿台币 10/24 1,125.5亿台币 10/27 2,125.1亿台币 10/28 971亿台币 10/29 851.5亿台币 10/30 3,332亿台币 10/31 3,603.5亿台币 11/03 3,404.5亿台币 --公债还本付息445.75亿台币。 10/15 89甲4期本金 400亿台币 10/15 89甲4期15息 24.5亿台币 10/15 102甲11期1息 3.75亿台币 10/19 90甲7期13息 17.5亿台币 **紧缩因素： --10/15：财政部发行五年期可分割公债103甲15期，金额344.538亿台币。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 高洁如; 审校 董永年)
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。